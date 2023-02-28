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Kekik yağı sırt ağrılarına iyi geliyor

Kekik yağının sırt ağrılarına iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 15:34
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Kekik yağı sırt ağrılarına iyi geliyor

Kekik yağı sırt ağrılarına iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Kekik yağının faydaları dikkat çekti.

Sırt ağrıları ise insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

KEKİK YAĞI SIRT AĞRILARINI NASIL GEÇİRİR?

Kekik yağı ile badem veya zeytinyağı karıştırılarak sırt bölgesine sürülebilir olduğu bildirildi.

Ağrı kesici etkisi olduğu bilinen bu karışım, sırt ağrısının şiddetinin hafifletilmesinde oldukça etkili olduğu vurgulandı.

SIRT AĞRISINA NEDEN OLABİLEN DİĞER HASTALIKLAR NELERDİR?

Romatizmal hastalıklar, kemik erimesi, fıtık ve yaralanmaların yanı sıra farklı ciddi hastalıklar da sırt ağrısı ile kendini gösterebilir. Bu kapsamda sırt ağrısı ile karakterize olan diğer hastalıklara da değinilmelidir. Nadiren de olsa sırt ağrısının temelinde yer aldığı görülebilen hastalıklar aşağıdaki gibidir:

Deformite: Skolyoz ve kifoz gibi rahatsızlıkların eklem dejenerasyonu ile birlikte sırt ağrısına yol açabildiği bilinir.

Tümörler: Omurgada yer alan sinir yapılar ile kemiklerde bulunan iyi veya kötü huylu tümörler sırt ağrısına yol açabilir. Ayrıca farklı organlardaki tümörlerin de yayılım göstermeleri ile birlikte sırt ağrısını beraberinde getirebildiği söylenir. Dolayısıyla geçmeyen sırt ağrısı durumunda mutlaka yaşanan diğer semptomlar da uzman doktora anlatılmalıdır.

Fibromiyalji: Yaşam koşullarıyla ilişkili olarak gelişebilen bu rahatsızlık sırtla beraber omuz ve ürek kemiklerine yayılabilir. Dolayısıyla sabah tutukluğu ile de karakterize olan bu rahatsızlığın sırt ağrısına yol açması olasıdır.

Dejeneratif değişiklikler: Disklerde bozukluklar ve kireçlenme oluştuğu zaman bu diskler sıvı kaybına bağlı olarak bombeleşebilir. Bu durum da sırt ağrısının altında yatan sebeplerden biri olabilir.

Yansıyan ağrılar: Farklı organlardan kaynaklı olarak vücutta yansıyan ağrılar gelişebilir. Dolayısıyla kalp hastalıklarından mide problemlerine uzanan çeşitli sorunlar sırt ağrısı belirtisiyle kendini gösterebilir.

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