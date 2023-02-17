İYİ Partili Özlale: Turizm Bakanı yolsuzluğunu ortaya çıkardığım için beni zorla mahkemeye getirme kararı çıkarmış

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, sosyal medya üzerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

Ümit Özlale, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un oteliyle ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Özlale, şu ifadeleri kullanarak, tepkisini dile getirdi:

‘’Turizm Bakanı yolsuzluğunu ortaya çıkardığım için beni zorla mahkemeye getirme kararı çıkarmış. Gitmezsem yakalama kararı çıkacakmış. Bir kez daha yazayım: Ben siyasete sizin gibi bir çekirge sürüsünün bu ülkenin bereketli topraklarını talan etmesine karşı gelmek için girdim.

Sizin bu harami düzeniniz de biter yakında. Pir Sultan Abdal'ın da dediği gibi;

Yürü bre Hızır Paşa

Senin de çarkın kırılır

Güvendiğin padişahın

Gün gelir o da devrilir’’

ÖZLALE NE DEMİŞTİ?

Özlale, Turizm Bakanı hakkında sosyal medya hesabından daha önce şu iddialarda bulunmuştu;

"Ayinesi iştir Bakan'ın, lafına bakılmaz ama golf oteline bakılır...

1.Lüks otellerin sahibi, sektörden bakan atama furyasının ilk isimlerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek’teki yangın üssü arazisini otel yatırımına açarak, gözü ranta doymayan iktidarın bakanı olarak ciğerimizi yakan yangınlara kendi elleriyle odun taşımıştır.

2. Bakan Ersoy, Antalya’nın Belek Turizm Bölgesi’nde 6 parsel araziyi daha, geçtiğimiz yılın Ocak ayında otel imarına açarak plandaki orman yangın üssü alanını daraltıp, yapılaşmaya açtı.

3. Rantçı Bakan, dünyada başka bir örneği bulunmayan fıstık çamı ormanlarını ve Serik halkının plaja ulaşıp nefes alabildiği tek alanı peşkeş çekti.

4. Plan ile Belek’teki mevcut 92.280 m2’lik günübirlik tesis alanı 69.550 m2’ye düşürüldü, 103.550 m2’lik kamp alanı ve 15.950 m2’lik spor alanı tamamen kaldırıldı, orman yangın üssü alanı daraltıldı ve toplamda 247.700 m2’lik kısım turizm tesis alanlarına dönüştürüldü.

5. Üstelik, Belek’teki ormanların ve orman yangın üssünün otel yapılaşmasına açıldığı arazinin yanında bölgeyi betona boğmak isteyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu bir golf oteli de yer alıyor.

6. Rantçı Bakan’ın Belek'te yapılaşmaya açtığı alanın çoğu yangın üssü arazisinden oluşuyor. Yıkıp betonlaştırmaktan başka bir şey bilmeyen iktidarın bakanı, yeni yangınlara kendi elleriyle zemin hazırlıyor. Yediniz, yaktınız, yıktınız. Sorumluları biliyor ve işaret ediyoruz!"