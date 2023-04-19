Kemal Kılıçdaroğlu araç ilanlarına "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz" başlıklı reklam verdi

"Bizler iktidara gelinceye kadar, araba almayın. Geldiğimizde ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi de lüks araç alanlara uygulayacağız" diyen Kılıçdaroğlu araç ilanlarına "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz" başlıklı reklam verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu araç ilanlarına "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz" başlıklı reklam verdi

Editör: Sami GÜREL

Türk Lirası yabancı paralar karşısında değer kaybetmeye devam etmesi vatandaşın alım gücünü düşürdükçe düşürüyor. Önceden 2. el otomobilin hayalini kuranlar şimdi rüyalarında bile göremez duruma geldi.

Hiç bir özelliği olmayan 23 yaşındaki Tofaş Şahin marka araç bile 137 bin 500 TL'den satılırken, diğer araçların fiyatları da çeyrek milyonun üstünde satılıyor.

Türkiye 14 Mayıs günü hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) 4’te 1’i oranına düşüreceğini dile getirmeye devam ediyor.

Basitçe bir hesaplamayla 374 bin 900 liraya satılan bir aracın vergisiz fiyatı 186 bin 889 TL. Bu aracın vergi matrahı 175 bin lirayı aştığı için yüzde 70 ÖTV alınıyor. Buna bir de yüzde 18 KDV ekleniyor. Dolayısıyla verginin vergisi de eklenerek satış fiyatı 374 bin 900 liraya çıkıyor.

Kılıçdaroğlu, 1600 cc ve altındaki araçların ÖTV'sini herkes için 4'te 1'e düşüreceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun vaadinin gerçekleşmesi halinde en ucuz otomobili normal bir vatandaş 374 bin 900 lira yerine 259 bin 122 liraya, gençler ise 220 bin 529 liraya satın alabilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu araç ilanlarına "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz" başlıklı reklam verdi. Reklamı görenler tekrar araç hayali kurmaya başladı.

10 bin TL aylıkla çalıştığını söyleyen bir genç "Ben bu parayla bırakın araç taksidi ödemeyi karnımı bile zor doyuruyorum. Bana bedava araç verseler benzinini koyup dolaşamam bile. Avrupa'da 3 bin Euro olan araçlar Türkiye'de 400 bin TL'ye satılıyor. Tem düşüncem yurt dışına gitmek" dedi.

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