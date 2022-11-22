Kemal Kılıçdaroğlu: Onca para gözünüzü doyurmadı mı?

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede barışın, huzurun adresi biziz. Kavgayı değil kucaklaşmayı savunan biziz." dedi.

Taksim’deki terör saldırısına değinen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi bu girdaptan çıkarmak zorundayız. Terör konusunda beraber olmak zorundayız. Hep beraber karşı çıkmak zorundayız” dedi. Saldırganın yakalanmasını fakat olayın aydınlatılmamasına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Terörist sınırdan nasıl geçti, kim geçirdi, nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları yol geçen hanına dönüyor? Sınırda gerekli önlemleri almazsanız teröristlere kapıyı aralamış olursunuz” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, suç örgütü liderleriyle olan fotoğraflarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten birisi uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirir mi" dedi.

“TERÖRİSTLER ARAMIZDA GEZİYOR”

Bu coğrafyada terörden en büyük acıları yaşayan Türkiye’dir. Türkiye’yi bu girdaptan çıkartmak zorundayız, sağlıklı politikalarla. Ve bunu kendi özgür irademizle yapmak zorundayız. Terör bir insanlı suçu bunu bütün dünyaya anlatmak zorundayız. Terör iç politika malzemesi olamaz zaten. olmamalıdır da. Dolayısıyla terör bir insanlık suçuysa ve hepimiz insana saygı duyuyorsak o zaman terör konusunda beraber olmak zorundayız. Terör kimsen nereden gelirse gelsin hangi amacı taşırsa taşısın hep beraber karşı çıkmak zorundayız. Kısır tartışmalarla terörüz yanındaymış, karşısındaymış gibi algı yaratmanın Türkiye’ye hiçbir faydası yoktur. Tam tersine terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürersiniz. Onlar zaten toplumu bölmek istiyorlar. Biz halkın partisiyiz biz ülkemizi yeniden inşa etmek, terörden uzak bir Türkiye olsun istiyoruz.

SÜLEYMAN SOYLU'YA "UYUŞTURUCU BARONLARI" TEPKİSİ

“Güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz hemen yakalandılar ama asıl sorulması gereken soruyu daha sormadık. Bu terörist sınırdan nasıl geçti? Kim geçirdi onu sınırdan? O bölgede sürekli alan çalışması yapıldığı yazılıp söyleniyor. Nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları yol geçen hanına dönüyor? Siz bu soruyu kendinize sormaz ve gerekli önlemleri almazsanız teröristlere kapıyı aralamış olursunuz. Daha pek çok uyuyan hücrenin olduğu yazılıyor çiziliyor. Teröristler aramızda geziyor. Ayakkabı numarasına kadar biliyorsanız bu nasıl oluyor arkadaş? Önlem alacaksınız kardeşim! Siz önlem aldınız da biz karşı mı çıktık? Bu belaya karşı ciddi önlemler alın diyoruz.

Uyuşturucu teröristleri de var aramızda. Yüz binleri zehirliyorlar. Onların teröristten ne farkı var? Tonlarca uyuşturucu bu ülkeye nasıl gidiyor? Devleti yöneten birisi uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirir mi Allah aşkına! Türkiye öyle bir noktaya geldi ki uyuşturucu baronlarının hesaplaştığı ülkeye döndü.

Biri bir devleti suçlarken terör odağı diye, öbür aynı kişi aynı devletin başkanını karşılıyor, taziyesini kabul ediyor. Nasıl bir anlayıştır bu!"

KEMER COUNTRY TEPKİSİ

“Hepimiz kentlerde yaşıyoruz kırsalda yaşayanımız çok az artık. Nerede yaşarsak yaşayalım doğanın parçasıyız. Siz kentin yeşil alanlarını beton ormanlarına döndürürseniz bu olmaz! Gidiyorsunuz İstanbul’da Kemerköy’de büyük bir alanı imara açıyorsunuz. Niye kardeşim? Bu İstanbul’dan hala ama hala intikam almaktan vazgeçmediniz mi ya! Ranttan vazgeçmediniz mi ya! Para gözünüzü doyurmadı mı ya! Rant, rant, rant nereye kadar? Bu kadar parayı mezara götürmeyeceksiniz. Kefenle gideceğiz. İstanbulluya acıyın. Yeşil alan yapmak için çaba harcanıyor. Hala vermişler müteahhitlere orayı imara açacaklar. Niçin? çok pahalı daireler olacak. Az kaldı iktidar olduğumuzda ben onlara göstereceğiz! Dünya kadar sorun var, üç beş kişi kazanacak diye bunun hesabını yapıyorlar. Ya o üç beş kişinin de Allah belasını versin ya. Ağaca kıymayın ya! Bütün bunları yaparken devletin polisini kullanıyorlar. Polis bizim polisimizdir, rantiyecinin polisi değildir! Devletin polisini bir avuç rantiye için kullanıyorsunuz. Hiç kimse merak etmesin değiştireceğiz.

Gübrede girdi maliyeti yüzde 220 arttı. Gübre üreticileri kartel oluşturdular iddiası geldi. Rekabet Kurulu soruşturma açtı. Bunlardan birisi Gübretaş. Yaklaşık 800 bin çiftçiye ait bir fabrika. Bu fabrika da bu kartelin parçası. Gübretaş'ın yöneticisi kim? Tarım Bakanı Vahit Kirişci ve Tarım Bakan Yardımcısı 2 yıl üyelik yaptı. Asıl suçlayacağın adımları bakan yaptın. Çiftçiye en büyük kazığı atanları bakan ve bakan yardımcısı yaptın."