3 milyarlık iş 10 milyar 523 milyon yandaşa gitmiş. Sır ihale 26 ay sonra açıklandı. Kılıçdaroğlu büyük vurguna işaret etmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından bazı iddialarda bulunarak videolu bir açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu, daha önce videoyu "Sevgili Halkım, Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile Hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini... Hadi buyurun!" notunu düşerek paylaşmıştı.

"Uzun zamandır bu yüzden konuşamadık, belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler... Bugün sizi bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"6 MİLYAR LİRA ÇETEYE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR"

"Bir belgeyi anlatayım. 3 Nisan 2018, bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir, 21 Ağustos 2020'de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya, beşli çeteye peşkeş çekilir. Saraydaki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için. Tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış."

Sayıştay, tarafından yapılan incelemeler sonunda kamuoyundan saklanan 9 dev ihale arasında rapor edilen 10 milyar liralık ihale açığa çıktı.

Bandırma-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı İhalesi sürecinin detayları, Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) sözleşmenin imzalanmasından tam 26 ay sonra bugün yayınladığı “Sonuç İlanı” ile ortaya çıktı.

KİK’teki ilana göre AKP iktidarı bir büyük ihaleyi daha muhalefetin 5’li çete olarak nitelendirdiği müteahhitler arasında bulunan Kalyon İnşaat’a verdi.

AKP, yaklaşık maliyeti 2020 yılı rakamlarıyla 10 milyar 523 milyon 313 bin 461 lire 16 kuruş hesaplanan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı ihalesinde yine rekabete imkan sağlayan açık usulü tercih etmedi.

İKTİDARIN SEÇTİĞİ MÜTEAHHİTLERE ÖZEL DAVET

İhale, AKP iktidarının istediği işi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı, Kamu İhale Kanunu’nun deprem gibi olağanüstü haller için öngördüğü “21-b Pazarlık” usulüyle gerçekleştirildi.

Bu maddenin sağladığı imkanla, iktidarın seçtiği müteahhitler, ihale duyurusu yayınlanmadan yani hiç kimseye duyurulmadan, özel olarak davet edildi.

Kamu İhale Kurumu ilanında, 20 Ağustos 2020 günü yapıldığı anlaşılan ihaleye toplam 5 teklif verildi, 4’ü geçerli sayıldı. İhale 9 milyar 449 milyon 995 bin TL’ye özel olarak davet edilen Kalyon İnşaat’a verildi.

17 Eylül 2020 günü imzalandığı öğrenilen sözleşmeye göre, tam adı “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı İle Elektromekanik Sistemlerinin Temini” olan proje 22 Kasım’da başlayıp, 22 Kasım 2024 günü tamamlanacak.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BURSA'DAN BANDIRMA'YA KADAR UZADI İŞ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ocak ayında Twitter hesabında bir video yayınlamıştı. Kılıçdaroğlu, 2018'de iptal edilen bir ihalenin tekrarlanma sürecini anlattığı ve bu ihaleyle ilgili iddialara karşılık Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise şunları söyledi:

“İddia edilen şey; Bursa Hızlı Tren ihalesi. 2018 yılında yapılmış olan ihale sadece Bursa Yenişehir Osmaneli arasında. Sadece 50 kilometrelik kısmı. Yenişehir Bursa arasındaki kısmında üst yapı işleri.

50 kilometresi hem altyapı hem üst yapı. Bunun yaklaşık maliyeti 3 milyar 200 milyon Euro civarındadır. İhalede tutarsız ve uygunsuz teklifler çıktı.

Mahkeme süreçleri çıktı. İdare de bu işi iptal etti, iş kapandı. Ondan sonra yeni bir ihale süreci başladı. 106 km'lik ihale 201 kilometreye çıktı. Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzadı iş.”