3 Aralık'ta tartışmalara neden olan Amerika ve İngiltere gezilerinin detaylarını da paylaşacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek, "Kendisine bir çağrım var, 3 Aralık’ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin. Vizyon nedir kendisine öğreteceğim." demişti.



Daha sonra sosyal medya hesabından “Şunun şurasında 3 Aralık'a ne kaldı. Geliyor gelmekte olan” paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta ne açıklayacağı belli oldu.



"YATIRIMCILARA KAYNAK GÜVENCESİ"

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta yapacağı konuşmanın içeriğiyle ilgili şunları yazdı:



"CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, 'Türkiye’nin ikinci yüzyılı' vizyonu olarak da nitelendirilen 3 Aralık’ta açıklayacağı projeleri, parti içinden sınırlı isimlerle paylaşıyor.



Çalışmalar, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bilim, ekonomi ve finans alanında uzmanlar ve akademisyenlerle hazırlanıyor.



'Vizyon belgesi'nde yer alacak projelere ilişkin çalışmaları çok geniş bir ekip yürütüyor ancak istihdam, işsizlik, yatırım, yoksulluk, dijital dönüşüm gibi birbirinden bağımsız alanda çalışan gruplar, hazırladıkları proje önerilerini Kılıçdaroğlu’na sunuyor.



KILIÇDAROĞLU'NDAN BİLİM İNSANLARINA DEVRİM ÇAĞRISI

CHP kurmaylarına göre Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta, 37. Olağan Kurultay’da kamuoyuna açıkladığı 'İkinci yüzyıla çağrı' bildirgesi doğrultusunda, daha önce defalarca vurguladığı 'Dördüncü Sanayi Devrimi'nin kaçırılmaması' için neler yapacaklarını anlatacak.



Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisinde yaptığı 'temiz para' vaadine dikkat çeken bir parti yöneticisine göre de CHP lideri, yatırımcılara 'kaynak' güvencesi vereceği, yatırım ve istihdamın teşvik edileceği, 'yüksek teknolojiye dayalı' çevreye duyarlı bir kalkınma modeli açıklayacak.



Kılıçdaroğlu'nun yurt dışındaki bilim insanlarına ülkelerine dönmeleri ve 'teknolojik devrime destek vermeleri' çağrısı yapması da bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, partisi içinde de eleştiri konusu olan ABD ve İngiltere gezileriyle ilgili eleştirilere, açıklayacağı 'vizyon belgesi' ile yanıt vermiş olacağı yorumu yapılıyor.



"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA DÖNÜK GÖRMEK ÇOK İLERİ BİR YORUM"

Uzun süredir, “üzerinde uzlaşılması halinde” Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı olabileceği mesajları veren Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’taki yapacağı açıklama, aynı zamanda cumhurbaşkanı adaylığına dönük bir hamle olarak görülebilir mi?



Parti kulislerinde, 'Öyle olmasını arzu ederiz' diyenler olsa da, yakın kurmaylarına göre bu, 'çok ileri bir yorum'. Ancak Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı projeleri Altılı Masa’ya da taşıması sürpriz olarak görülmüyor:



'Cumhurbaşkanının seçim beyannamesi Altılı Masa tarafından ayrıca çalışılıyor ve hazırlanıyor. Çünkü cumhurbaşkanı adayı sonuçta Altılı Masa’nın ortak adayı olacak. Altılı Masa’nın ayrıca bir ekonomi modeli hazırlığı, yol haritası üzerinde çalışılıyor. Açıklanacak olan Genel Başkan’ın, CHP’nin bir vizyon belgesi. Ancak nihayetinde Genel Başkan, cumhurbaşkanı adayının ekonomi programına katkı olarak, bu vizyon belgesini masaya koyar. Bu Altılı Masa’nın da reddetmeyeceği, bileşenlerin de söylem olarak mutabık olacağı bir model olur."

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