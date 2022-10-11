Kemal Kılıçdaroğlu tarih verdi. ''Herkes her şeyi duyacak'' diyerek açıkladı

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar;

* “Türkiye derin sorunlar yaşayan bir ülke ve bu sorunları aşmak zorunda. Çok uzun bir zamandır seçkin bir ekiple cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını kazandıracak bir planı çalışıyorum. Bir şekliyle varolan sorunları aşalım ve ikinci yüzyıla çok güzel, yapacağımız işlerle yolumuza devam edelim. Asıl hedefimiz bu. Mevzumuz şu anki krizden çıkmaktan çok daha öte.

* İktidarı devraldığımızda -ki Allah nasip ederse alacağız – ülkeyi bu krizden hızla çıkaracağız. Türkiye hep krizlere girdi, acı reçetelerle karşı karşıya kaldı…Sonuç hep aynı, hüsran… Bunu sonsuza kadar çevirmek için büyük bir fırsatımız var. Krizi, bir daha tekrara düşmeyecek şekilde aşabiliriz. Yeni bir ekonomik ve siyasal bir vizyona ihtiyacımız var. Bu sefer, ülkemizi bu girdaptan çıkaracak bir de planımız var.

“PARTİZANCA SİYASETİ BİTİRECEK ADIMLAR ATACAĞIZ”

* Yapısal değişiklerle ekonomiyi hızla toparlarken, paralelde partizanca siyaseti de bitirecek adımlar da atacağız. Ülkedeki bataklıkları kurutmamız gerekir. Üzerinde tepinilen fay hatlarını kırmamız gerekir. Onları kırmazsak, geleceğin eski tarz siyasetini yeniden ülkenin gündemine getirirsek yine gelip çıkmazlarla karşılaşacağız. Şu an siyasal ortamımız, yoksul ve vizyonsuz siyasetçi için oldukça elverişli.

* Bu siyasetçiler, çok kolayca tarihsel fay hatlarını istismar ederek yükselebiliyorlar. Yükselince peşinden ihalecileri, varlıkçıları, beşli çeteleri, mafyaları getiriyorlar. Sadece 20 yıldan bahsetmiyorum. Maalesef çok uzun süredir Türkiye böyle. Atatürk'ten sonra hep böyle gitti. İlk 100 yılımızı açıkça ifade etmek gerekirse heba ettik. Atatürk'ün vizyonunu ikinci yüzyılda inşallah uygulamış olacağız. Ve Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşıyacağız.

“ERDOĞAN BU ESKİ DÖNEMİN BİR SONUCU…”

* Erdoğan bu eski dönemin bir sonucu sadece. Darbeciler de geldi gitti bu ülkede. Çok rezil iktidarlar da oldu bu ülkede ama bataklıkları kurutamadılar. Bataklıkları kurutalım ki çürümüş siyaset bu ülkeye yüklenmesin. Bütünüyle siyasal kültürümüzü değiştirmekten söz ediyorum.

* 2 meseleyi çözmem gerekiyor. Birincisi hızla krizden ülkeyi çıkarmak. Orası kolay. Programımızda bunu duyacaksınız. İkinci mesele ise, bir daha bu tarz sürekli tekrarlanan krizleri engelleyecek yapısal adımları atmak. Burası kolay değil. Birikmiş öfkemiz, kırgınlıklarımız var… Ama geleceğimizi etkilemesine izin vermememiz gerekiyor. Biz bu zorlu meseleyi başaracağız.”

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

ABD ziyaretine ilişkin bilgi veren Kılıçdaroğlu, “Seyahatim, siyasal hiçbir içeriğe sahip olmayacak. ABD'de hiç siyasi görüşme istemedik. Önerileri reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım buna şaşırdı. Ama ben kararlıyım. Siyasetin girdaplarından tümüyle çıkıp, dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim. Bu yolculuk sadece ilk durak” dedi.

İngiltere ve Almanya'da da ziyaretlerini sürdüreceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu çalışmalar bitince tüm Türkiye'ye açıklayacağım yapısal reçeteyi. Bu reçeteyi herkes görecek. Hem daha sağlıklı, hem daha refaha ulaşan bir yapıyı inşa etmeye çalışacağız. Sadece biraz sabır rica ediyorum. Kasım ayında herkes her şeyi duyacak” ifadelerini kullandı.

