Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek suç sayıldı. Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç açıkladı

Böylesi ilk kez oldu. Kılıçdaroğlu ile görüşmek suç sayıldı. Müfettişler İlahiyatçı Cemil Kılıç'a 40 soru yöneltti.Korkusuz yazarı Can Ataklı, ilahiyatçı Cemil Kılıç’a açılan soruşturmayı köşesine taşıdı.

Cemil Kılıç’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile neden görüştüğüne dair bir soru sorulduğunu ifade eden Ataklı, soruşturmaya tepki gösterdi.



KILIÇDAROĞLU İLE NEDEN GÖRÜŞTÜNÜZ DİYE SORULDU

Can Ataklı’nın bugünkü köşe yazısında “Yok artık daha neler, Kılıçdaroğlu ile görüşmek suç sayıldı” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

İlahiyatçı Cemil Kılıç din istismarını kanıtlarıyla ortaya koyan nadir isimlerden biri. Çarpıtılan dini bilgilerin doğrusunu anlatmaktan hiç yorulmayan Kılıç elbette AKP zihniyeti tarafından pek sevilmiyor. Kılıç’ın söylemlerine bilimsel karşılık veremeyen bu zihniyet dolaylı yollardan yıpratma kampanyası sürdürüyor. Son olarak Cemil Kılıç hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Nedeni çok garip. Kılıç’a “Neden Kılıçdaroğlu ile görüştünüz?” diye soruldu.

Bir süre önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşen Kılıç’a 2 bakanlık müfettişi 40’ın üzerinde soru sormuş. Bu sorulardan bazıları şöyle;

*Kılıçdaroğlu ile neden görüştünüz?

* Neden Kemal Kılıçdaroğlu’nu Twitter hesabınızdan rt ettiniz?

* Neden Eğitim-İş Başkanını Twitter hesabınızdan rt ettiniz?

* Diyanet Başkanlığı’nı itibarsızlaştırmak mı istiyorsunuz?

* Cumhurbaşkanını itibarsızlaştırmak mı istiyorsunuz?”

* Neden Kur’an’ın Allah kitabı olduğunu söylüyorsunuz da ‘Kuran Allah kelamı değildir’ diyorsunuz?"