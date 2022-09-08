8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek suç sayıldı. Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek suç sayıldı. Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek suç sayıldı.Karar yazarı Can Ataklı, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a açılan soruşturmayı köşesinde yazdı. Ataklı'ya göre Milli Eğitim Müfettişleri Kılıç'a 40 soru sordu

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:11
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:32
Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek suç sayıldı. İlahiyatçı Cemil Kılıç'a neden görüştünüz diye soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek suç sayıldı. Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç açıkladı
+
Aa
-

Böylesi ilk kez oldu. Kılıçdaroğlu ile görüşmek suç sayıldı. Müfettişler İlahiyatçı Cemil Kılıç'a 40 soru yöneltti.Korkusuz yazarı Can Ataklı, ilahiyatçı Cemil Kılıç’a açılan soruşturmayı köşesine taşıdı.
Cemil Kılıç’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile neden görüştüğüne dair bir soru sorulduğunu ifade eden Ataklı, soruşturmaya tepki gösterdi.


KILIÇDAROĞLU İLE NEDEN GÖRÜŞTÜNÜZ DİYE SORULDU
Can Ataklı’nın bugünkü köşe yazısında “Yok artık daha neler, Kılıçdaroğlu ile görüşmek suç sayıldı” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:
İlahiyatçı Cemil Kılıç din istismarını kanıtlarıyla ortaya koyan nadir isimlerden biri. Çarpıtılan dini bilgilerin doğrusunu anlatmaktan hiç yorulmayan Kılıç elbette AKP zihniyeti tarafından pek sevilmiyor. Kılıç’ın söylemlerine bilimsel karşılık veremeyen bu zihniyet dolaylı yollardan yıpratma kampanyası sürdürüyor. Son olarak Cemil Kılıç hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Nedeni çok garip. Kılıç’a “Neden Kılıçdaroğlu ile görüştünüz?” diye soruldu.
Bir süre önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşen Kılıç’a 2 bakanlık müfettişi 40’ın üzerinde soru sormuş. Bu sorulardan bazıları şöyle;
*Kılıçdaroğlu ile neden görüştünüz?
* Neden Kemal Kılıçdaroğlu’nu Twitter hesabınızdan rt ettiniz?
* Neden Eğitim-İş Başkanını Twitter hesabınızdan rt ettiniz?
* Diyanet Başkanlığı’nı itibarsızlaştırmak mı istiyorsunuz?
*  Cumhurbaşkanını itibarsızlaştırmak mı istiyorsunuz?”
* Neden Kur’an’ın Allah kitabı olduğunu söylüyorsunuz da ‘Kuran Allah kelamı değildir’ diyorsunuz?"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

A Aydın
8.09.2022 11:37
Aynı Muameleler yarın sizlere yapılırsa sakın yaygara koparmayın. Zalimler için yaşasın Cehennem  
 
Abbas
8.09.2022 11:37
Bu 1970-80 arasındaki kafayla hareket edersek, ki o kafa ABD nin bize empoze ettiği, kardeşi kardeşe vurdurduğu kafa, Özal ,Erdoğan bu kafadan sıyrıldığı için iktidar oldu  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
1
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
2
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
4
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
5
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
6
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
7
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
﻿Yine boğulma vakası: Bir kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi aranıyor
﻿Yine boğulma vakası: Bir kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi aranıyor
﻿Yine boğulma vakası: Bir kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi aranıyor
﻿Büyükçekmece TEM Otoyolunda TIR devrildi
﻿Büyükçekmece TEM Otoyolunda TIR devrildi
﻿Büyükçekmece TEM Otoyolunda TIR devrildi
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿Juan Mata İstanbul'a geldi
﻿Juan Mata İstanbul'a geldi
﻿Juan Mata İstanbul'a geldi
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.