5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu'ndan '418 milyar dolar' paylaşımı: Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek

Kılıçdaroğlu'ndan '418 milyar dolar' paylaşımı: Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, '418 milyar dolar' paylaşımı yaptı. "Çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim" diyen Kılıçdaroğlu, "Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 04:53
Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '418 milyar dolar' paylaşımı: Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek

Kılıçdaroğlu'ndan '418 milyar dolar' paylaşımı: Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Sayıştay'a gideceğini söyleyerek "418 milyar dolar paranın nerelere nasıl iç edildiğini o raporlarda görmek istiyoruz" ifadelerini kullanmış ve konu hakkında "Unutmayın, 418 milyar dolar çok büyük paradır" paylaşımını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise yine 418 milyar dolar hatırlatması yaptı.

“HER KURUŞU BU MİLLETİN İNSANLARINA GERİ VERİLECEK"

"Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları yazdı:

"418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız"

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, daha önce partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında, Hazine'den 418 milyar dolar çalındığını tespit ettiklerini, bu nedenle suikast tehditi aldığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu daha sonra konuk olduğu bir televizyon programında ise şunları söylemişti:

“Bakın şimdi gerçekten Sayıştay’a gideceğim. Biz bir rapor hazırlattık; Türkiye’nin 418 milyar dolar parasının iç edildiğini biliyoruz. Şimdi bizim bütçemizi parlamento kabul eder, bütçenin nerelere harcandığını denetleyen kurum da Sayıştay. Kimin adına denetler? TBMM adına denetler. O zaman TBMM adına denetim yapan kurumun bizim hassasiyetlerimizi dikkate alması gerekir. Sadece bizim değil 85 milyonun hassasiyetlerini dikkate alması gerekir. Sayıştay’ın raporlarını alacağız ve bakacağız. 418 milyar dolar paranın nerelere nasıl iç edildiğini o raporlarda görmek istiyoruz biz. O raporlarla bizim raporları karşılaştıracağız.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
2
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
3
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
4
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
5
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
﻿Gökten çamur yağacak. Meteoroloji’den flaş uyarı. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
6
﻿Gökten çamur yağacak. Meteoroloji’den flaş uyarı. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
﻿Gökten çamur yağacak. Meteoroloji’den flaş uyarı. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
﻿2023’ün en iyi akıllı telefonu belli oldu
7
﻿2023’ün en iyi akıllı telefonu belli oldu
﻿2023’ün en iyi akıllı telefonu belli oldu
﻿Sevilla 6'lık oldu. Atletico Madrid gol yağdırdı
﻿Sevilla 6'lık oldu. Atletico Madrid gol yağdırdı
﻿Sevilla 6'lık oldu. Atletico Madrid gol yağdırdı
﻿OHAL illerinde araç muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
﻿OHAL illerinde araç muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
﻿OHAL illerinde araç muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
﻿Ünlü yazar Marianne Williamson ABD başkanlık seçimlerine aday
﻿Ünlü yazar Marianne Williamson ABD başkanlık seçimlerine aday
﻿Ünlü yazar Marianne Williamson ABD başkanlık seçimlerine aday
﻿AFAD’dan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
﻿AFAD’dan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
﻿AFAD’dan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.