Kılıçdaroğlu'ndan '418 milyar dolar' paylaşımı: Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Sayıştay'a gideceğini söyleyerek "418 milyar dolar paranın nerelere nasıl iç edildiğini o raporlarda görmek istiyoruz" ifadelerini kullanmış ve konu hakkında "Unutmayın, 418 milyar dolar çok büyük paradır" paylaşımını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise yine 418 milyar dolar hatırlatması yaptı.

“HER KURUŞU BU MİLLETİN İNSANLARINA GERİ VERİLECEK"

"Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları yazdı:

"418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız"

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, daha önce partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında, Hazine'den 418 milyar dolar çalındığını tespit ettiklerini, bu nedenle suikast tehditi aldığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu daha sonra konuk olduğu bir televizyon programında ise şunları söylemişti:

“Bakın şimdi gerçekten Sayıştay’a gideceğim. Biz bir rapor hazırlattık; Türkiye’nin 418 milyar dolar parasının iç edildiğini biliyoruz. Şimdi bizim bütçemizi parlamento kabul eder, bütçenin nerelere harcandığını denetleyen kurum da Sayıştay. Kimin adına denetler? TBMM adına denetler. O zaman TBMM adına denetim yapan kurumun bizim hassasiyetlerimizi dikkate alması gerekir. Sadece bizim değil 85 milyonun hassasiyetlerini dikkate alması gerekir. Sayıştay’ın raporlarını alacağız ve bakacağız. 418 milyar dolar paranın nerelere nasıl iç edildiğini o raporlarda görmek istiyoruz biz. O raporlarla bizim raporları karşılaştıracağız.”