Kılıçdaroğlu'nun beğendiği tweet olay oldu

Altılı Masa'nın bugün Cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenirken toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukat Hüseyin Cimşit'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweeti beğendi.

Cimşit tweetinde şu ifadeleri kullandı:

Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olur ve seçilir de söylediklerinin tersine tek bir kararı ve fiili olursa hepinize söz veriyorum Çankaya'ya çıkıp ona 'İn oradan aşağı' eylemi yapacağım.

Kılıçdaroğlu'nun tweeti beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Samsun Barosu’na kayıtlı avukat Hüseyin Cimşit, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, 1999’dan bugüne tüm belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri başta olmak üzere tüm yetkililer hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Avukat Hüseyin Cimşit sosyal medya hesabından "Korkmayın. Hakkınızı arayın." başlıklı bir video yayınlamıştı.