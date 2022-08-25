Kılıçdaroğlu: Gözlerinin yaşına bakmayacağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı video ile halka seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, bu borçlar nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Sakın, sakın ödemeyin." dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, "Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin…" diyerek bir video paylaştı.

CHP Genel Merkezi'nden seslenen Kılıçdaroğlu'nun gündeminde faiz ve vatandaşların bankalara olan borcu vardı.

Kılıçdaroğlu sizin de bilmenizde fayda var diyerek halka faiz meselesini basit bir dille anlattı. Kılıçdaroğlu, "Önce bu faizler meselesini bir konuşalım. Dünya faizleri yukarı çekiyor, Merkez Banka’mız da faizleri indiriyor." dedi.

"ERDOĞAN 'NAS' ALGISI YAPIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun videoda şu ifadeleri kullandı:

“Merhabalar, bugün size partimizden sesleneyim dedim. Bazı meseleler var. Göründüğü gibi değil bu meseleler. Sizin de bilmenizde fayda var. Önce bu faizler meselesini bir konuşalım. Dünya faizleri yukarı çekiyor, Merkez Banka’mız da faizleri indiriyor. Erdoğan da Nass algısı yapıyor. Ben size olan biteni çok basit bir dille anlatayım. Faiz artıran ülkeler yatırımcıları ve dolasıyla dövizi kendi ülkelerine çağırıyor. Faiz düşürenler de haliyle yatırımcıya ve dövize gelme demiş oluyorlar. Açıkça söylemek gerekirse dışarıdan gelmesi zaruri olan dövize ulaşmamızı bizzat Merkez Banka’mız zorlaştırıyor. Yani dövizi kıt hale getiriyor.

"BANKALAR İÇİN YÜZDE 400 KAR ARTIŞI SİZLER İÇİN SEFALET"

Peki sonrasında ne oluyor? Türk lirasının değeri düşüyor. Dövizin fiyatı artıyor. Sonra Merkez Bankası, ilan ettiği bu düşük faiz oranıyla bankalara kredi veriyor. Veriyor da paralelde, piyasada yatırımcı kıtlığı olduğu için para diğer ülkelere yönelmiş oluyor. Piyasada kıt olan her ürünün fiyatı artar ya kredi de bir ürün, onun da fiyatı artıyor. Banka bakıyor piyasa şartlarına, bu ürünün fiyatı artıyor. Ucuza aldığını size piyasa fiyatına satıyor. Doğal bir şey bu. Peki sonuç? Bankalar için yüzde 400 kar artışı sizler için sefalet.

"BORÇLARINIZI VARLIK ŞİRKETLERİNE SATIYORLAR"

Ne yapmış oluyor Erdoğan? Ekonomik olarak en savunmasız kitlenin, hayatta kalmak için kredi alan kitlenin son parasını da alıyor ve varsıllara veriyor. Nass’mış. Erdoğan kim, Nass kim. Peki faizler arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Tefecidir, mafyadır. Açıkça söylemek lazım.

Karı yüzde 400 artmış o bankalar, kazandıkları ile yetinmeyip en garibanın borcunu tefeciye satıyor. Tefeci tahsil etsin diyorlar. Yeter ki kendi bilançoları düzelsin. Garibanın da ne hali varsa görsün diyorlar. Şimdi bu tefeci şirketler telefon açıp tehdit edeceklerdir garibi, fukarayı. Hadi bu saray iktidarının ne olduğu ortada ama bu bankalara ben ne diyeyim. Fakirin borcunu tefeciye satanlarla bir hesabımız olamayacak mı?

"ERDOĞAN’IN GEMİSİNE BİNİP HALKIMIZI SOYUP, SOĞANA ÇEVİREN HERKES İLE BENİM BİR DERDİM VAR"

Sevgili halkım, şunu anlamak çok önemli. Kılıçdaroğlu, sadece beşli çete ile masaya oturmam demiyor. Bu sisteme su taşıyan hiç kimse ile masaya oturmam diyor. Erdoğan’ın gemisine binip halkımızı soyup, soğana çeviren herkes ile benim bir derdim var. İşte bundan dolayı sürekli bir Kılıçdaroğlu propagandası ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazı sermayedarlar da geleceği planlamak ve bu kirli düzeni sürdürmek istiyorlar. Dertleri ülkenin geleceği değil. Dertleri bu kazançlarını, bu kirli sistemi, düzeni devam ettirmek. İktidar değişse de sistemin devamlılığını sağlamak.

"GÖZYAŞINA BAKMAYACAĞIM"

Kirli kirli oyunlar. Finanse edilen troller. Bunu sadece AK Parti yapıyor sanmayın. Bu kirli odaklar hem anket şirketleri hem de trol ağları ile medya üzerinden sürece dahil olmak istiyorlar. Benim derdim sadece bu saray iktidarı ile değil. Benim derdim halkı fakirleştiren herkesledir. Bizim tefecimiz, onların tefecisi ayrımı yok. Benim için hepsi millet düşmanı. Onlara söyledim, yine söylüyorum. İster beşli çete olsun ister finans devleri ister varlık mafyacıkları ister zengin dernekleri olsun. Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız sizlerle oturmam. Sizlerle asla ve asla pazarlık yapmam. Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim.

Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı tahsil etmem lazım. Hiç birinizin gözyaşına bakmayacağım. Buradan hepsine sesleniyorum. Hem nalına hem mıhına hadi oradan diyorum. Son olarak da şu varlık şirketlerine yeniden döneyim. Sevgili halkım, bu borçlar nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin. Haydi eyvallah.”

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Borçlarınızı ödemeyin” sözlerine yönelik yanıt verdi.

Nebati, “Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir video paylaşarak yaptığı açıklamada sarf ettiği "Borçlarınızı ödemeyin" ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Nebati, "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız" ifadelerini kullandı.