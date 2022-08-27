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İktidara yakın Yeni Şafak'ın manşetine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin “Bay Kemal’in köstebeği kim?” manşetine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt geldi. Kılıçdaroğlu "Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor" dedi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 16:50
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 16:54
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Şafak'ın manşetine sert yanıt. Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor

İktidara yakın Yeni Şafak'ın manşetine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt
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İktidara yakın Yeni Şafak'ın bugünkü manşetinde 'Bay Kemal'in köstebeği kim?' başlıklı bir haber yayımlandı. Gazete haberinde, “KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp rol kapan Kılıçdaroğlu, bu kez de ‘icra affında’ sahne aldı. 80 günlük emeğin ürünü düzenlemenin açıklanmasına günler kala ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diye çağrı yapan Kılıçdaroğlu’nun, içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun köstebeği kim” ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN YENİ ŞAFAK’A YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu manşete  sert yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EYT’yi çözün. Sonra ağlıyorsunuz, gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz, böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikar. Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor!" dedi.

İşte o paylaşım:

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Arif Kılıç
27.08.2022 20:03
Bu Yeni Şafak adlı yalan haber bülteni kimin , sahibi kim, Devletten ne kadar ihale ve kredi aldı açıklama yapsa da öğrensek.  
 
Abbas
27.08.2022 18:36
Kemal bey bunlar ekmeği elinde alınan çocuklar, üstelik bu ekmekler fukaraların vergisi  
 
Vatandaş
27.08.2022 18:05
6 masada bulunan parti liderleri siz ne işe yarıyorsunuz? Neden Sedat Peker iddalarının üzerine durmuyorsunuz? milletvekili enginyurt mu görevi bu?. Neden bu iddialar ülke gündemine getirmiyorsunuz?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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