İktidara yakın Yeni Şafak'ın manşetine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt

İktidara yakın Yeni Şafak'ın bugünkü manşetinde 'Bay Kemal'in köstebeği kim?' başlıklı bir haber yayımlandı. Gazete haberinde, “KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp rol kapan Kılıçdaroğlu, bu kez de ‘icra affında’ sahne aldı. 80 günlük emeğin ürünü düzenlemenin açıklanmasına günler kala ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diye çağrı yapan Kılıçdaroğlu’nun, içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun köstebeği kim” ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN YENİ ŞAFAK’A YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu manşete sert yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EYT’yi çözün. Sonra ağlıyorsunuz, gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz, böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikar. Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor!" dedi.

İşte o paylaşım: