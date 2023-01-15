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Ünlü anketçi Kemal Özkiraz'a 'Cübbeli Ahmet' gözaltısı

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 17:48
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Kemal Özkiraz gözaltına alındı: Cübbeli Ahmet şikayetçi olmuş

Ünlü anketçi Kemal Özkiraz'a 'Cübbeli Ahmet' gözaltısı
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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Ahmet Mahmut Ünlü'nün şikayeti üzerine trafik çevirmesinde gözaltına alındığını duyurdu. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Özkiraz, "Cübbeli Ahmet lakabı ile hiçbir eğitimi olmadan HOCA unvanını kullanan bir şahısın şikayeti üzerine (4 ya da 5. kez ) bugün trafik çevirmesinde gözaltına alındım. Eğitimsiz-diplomasiz birine sahte hoca demek suç mu?" ifadelerini kullandı.

Özkiraz, ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldığını söyledi. 

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VİPER
15.01.2023 18:35
adam haklı gerçek hoca ise diplomasını veye belgeleri masaya sak diye çarpar  
 
yerli millî
15.01.2023 18:16
Kurani Kerim apaçık bir kitap değil mi?ıslamda ruhban sınıfı var mi? Allah ile kul arasında bir aracı var mi? Cübbeli neyin peşinde?  
 
Mustafa bey
15.01.2023 18:03
Ülkenin geldiği duruma bakın mafya suriyeli Afgan Rus hocalar şeyhler tarikatlar ilim bilim tarım hayvancılık bitmiş herseyde yurt dışına bağımlı kalan bir ülke kaos geliyor birilerinin yararına  
 
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