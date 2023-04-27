Kemal Sunal'ın neden sadece bir reklam filminde oynadığını biliyor musunuz

Yeşilçam’ın başarılı yönetmenlerinden olan Zeki Ökten’in, birlikte çalıştığı usta oyuncu Kemal Sunal’la ilgili anlattığı anılar ortaya çıktı.

Kemal Sunal'ın neden sadece bir reklam filminde oynadığını biliyor musunuz

Editör: Bengü Zorlu

Başta Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı, Yoksul, Şaşkın Damat ve Kurbağalar gibi fimlerde Kemal Sunal’ın yönetmenliğini yapan Ökten, Sunal’la ilgili olarak şunları söyledi;

"Kemal'le 35 yıllık dostluğumuz var” diyen Zeki Ökten, “Onu Kenterler'de oynarken tanıdım. Eşim Güler Ökten ile sahneye çıkıyorlardı. Dostluk devam etti. İlk filmimiz Hanzo, sonrasında Hasret diye bir film yaptık. Orada da küçük bir rol oynamıştı. Kemal o dönem Ertem Eğilmez'e bağlıydı. Sonra Şaşkın Damat geldi. Arkasından da epey film yaptık. Şaşkın Damat filmi ile ilk arabasını almıştı Onu hiç unutmam. Oyunculuğunun karşılığında bir araba vermişti prodüktör. Kemal Sunal yeni prodüktörlere fırsat vermeyi severdi. Bilgili, bu işi yapabilecek olanlara fırsat tanırdı" dedi.

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“VİLLAYI KABUL ETMEDİ KAPICILAR KRALI’NI TERCİH ETTİ”

Ökten, Sunal’ın iş prensibinden şöyle bahsetti; “Kapıcılar Kralı'nı yaptık. Antalya'da ödül aldı. Ben de en iyi yönetmen ödülünü aldım. Ödül almaya birlikte gidemedik, ama uçağa ilk kez bindiği Moskova Film festivali'ne birlikte gittik, döndük. Uçaktan çok korkuyordu. Tabii sarhoş bindik, sarhoş indik. Devamında Çöpçüler Kralı'nı yaptık. Çok iyi anlaşıyorduk. Kemal yaptığı işi severek yapan bir insandı. Benimle yaptığı filmlerde belirli bir dünya görüşüne sahipti. Herkes peşinde koşarken, toplumsal filmlere öncelik tanıyordu. Düttürü Dünya, Yoksul, Davacı filmlerinin politik yanı vardı. Sosyal demokrattı. Kapıcılar Kralı’nı yaparken bir prodüktör villa veriyordu başka bir ticari film için. Onu tercih etmedi Kapıcılar Kralı’nı tercih etti.”

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“FİLMLERİNDEKİ SICAKLIĞI GÜNLÜK HAYATINDA YOKTU”

Kemal Sunal’ın normal yaşamında soğuk görünüşlü olduğunu ifade eden Ökten, “Filmlerindeki sıcaklığı günlük hayatında yoktu. Onu tanıyanlar da şaşırıyordu. ‘Film başka yaşam başka’ derdi. Ben ona hep takılırdım ulan dişlerini yaptırdın, saçlarını yaptırdın Alain Delon gibi oldun artık. Senin hiçbir özelliğin kalmadı diye, gülerdi” dedi.

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“REKLAM FİLMLERİNDE OYNAMAKTAN HİÇ MUTLU OLMAZDI”

Ökten’in belirttiğine göre Sunal, reklam filmlerinde oynamaktan hiç mutlu olmazmış. Ökten, “Onu şartlar zorladı. Yapacak bir şey yoktu. Diziler de yaptı, ama reklam filmlerine çok direndi. Direnişi sırasında paylaştığımız çok şey oldu. Ancak son yaptığı internet reklamının topluma bir yararı olduğu için ona, ‘evet’ dedi, memnundu” dedi.

“ÖLÜM HABERİNİ ALDIKTAN SONRA AİLESİYLE KONUŞAMADIM”

Sunal’dan 9 sene sonra vefat eden Ökten, usta oyuncunun ölümünden duyduğu derin üzüntüyü şu sözlerle ifade etti; “Biz kardeş gibiydik. Öldüğünü öğrendiğim zaman tatildeydim. Ölüm şoku bende çok uzun sürdü. Ailesiyle konuşamadım. Aylar sonra Taksim'de kıyafetlerinin sergilendiği gece eşi Gül’le karşılaştım. İkimiz de ağlamaya başladık. Döndüm çıktım. Yani o kadar yakındık. Onu çok özlüyorum. Değerlerimizi sonsuz saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun inşallah”

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