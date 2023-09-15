Kemer takmayan yolcu THY uçağından böyle indirildi

Türk Hava Yolları uçağında ısrarla emniyet kemeri takmadığı için uçaktan indirilen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı. Pilotun talebi üzerine uçağa giren polisler, kadını uçak dışına davet etti. Hasta olduğunu belirten kadının bu nedenle kemeri takmadığını söylerken, diğer yolcular lafa karışıp, doğru konuşmadığını iddia etti.

GZT'de yer alan habere göre,Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Elazığ seferini yapan yolcu uçağında bulunan bir yolcu tüm ısrarlara rağmen emniyet kemeri takmak istemeyince uçak pist başından geri dönmüştü.

Uçağın pilotu yolcunun 'Uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu' gerekçesiyle uçaktan indirilmesini istemiş, yolcu da polis eşliğinde uçaktan indirilmişti.