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Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun romantik bakışları gündem oldu. Doğulu'ya 'Yılın İkonu' ödülünü eşi verdi

Pop müziğin sevilen sesi Kenan Doğulu, GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nde 'Yılın İkonu' seçildi. Ödülünü eşi Beren Saat'ten alan Doğulu sahnede gözyaşlarını tutamadı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 09:50
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Yılın İkonu ödülünü eşi Beren Saat'ten alan Kenan Doğulu gözyaşlarını tutamadı

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun romantik bakışları gündem oldu. Doğulu'ya 'Yılın İkonu' ödülünü eşi verdi
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GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Ödül törenine Beren Saat ile Kenan Doğulu damga vurdu. 

Kariyerinde otuzuncu yılını kutlayan  Kenan Doğulu "Yılın İkonu Ödülü"nün sahibi oldu. Ünlü şarkıcı, ödülünü eşi Beren Saat'ten aldı. Saat eşine ödülünü verdikten sonra yaptığı duygusal konuşmayla dikkat çekti.

Beren Saat, "Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten... Ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum" dedi.

Kenan Doğulu eşinin bu sözleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ağlayan Doğulu, eşine "Seni seviyorum" diyerek karşılık verdi. Ünlü çiftin o anları, sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu.

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