Kenan İmirzalıoğlu babasını anlattı. O anısı duygulandırdı

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati'nin konuğu oldu. İmirzalıoğlu babasını ve çocukluk yıllarını anlattı.

Kenan İmirzalıoğlu babasını anlattı. O anısı duygulandırdı

Kenan İmirzalıoğlu, bu akşam NTV’de yayınlanacak Empati programında hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Usta oyuncu ve sunucu ekranlarda ilk kez Cemal Süreya şiiri de okudu.

kenan-imirzalioglu-ndan-babasiyla-ilgili-duygusal-konusma-iad9k.jpg

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMADIĞIMDA BABAM ÇİFTÇİLİK EĞİTİMİ VERDİ

Ankara'ya bağlı Üçem Köyü'nde büyüyen Kenan İmirzalıoğlu, çocukluğunu anlattı.

"Babana çok düşkün olduğunu biliyorum, babanla aranız nasıldı" sorusunda Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşamına dair detaylar ortaya çıktı.

Usta ismin babası, üniversiteyi kazanamayan oğlunu tarlada çalıştırarak, bir anlamda yaşamın zorluklarını göstermişti.

kenan-imirzalioglu-ndan-babasiyla-ilgili-duygusal-konusma-1fe2a.jpg

İmirzalıoğlu, şakayla karışık "Bu omuzları orada geliştirdim, babam bana iyi bir workshop verdi" derken, şu cümleleri kurdu:

"Babamla aram iyidir. İlkokulda en azından derslerim iyiydi, babam okumaya çok önem verirdi, aman oğlum bu köyde kalmayacaksın di mi, okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın, buradaki toprağa güvenme sakın derdi. Hatta bu konuda çok iyi bir workshop aldım, bu omuzları orada geliştirdim. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak, İTÜ'yü kazanırsam babam bana motor alacak, ben de diyordum ki ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak..."

İlgili Haberler
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun nasıl bir baba olduğunu anlattı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan açıklama. Aynı dizide oynayacakları konuşulmuştu
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal yeni evlerine servet ödedi
Kenan İmirzalıoğlu açıkladı. “Yakında ailece ekrandayız”
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
Babasını öldüren gençten akılalmaz savunma Güncel
Babasını öldüren gençten akılalmaz savunma
Bülent Korkmaz'dan sözleşme açıklaması Spor
Bülent Korkmaz'dan sözleşme açıklaması
Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi Magazin
Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi
Marmaris yaza hazırlanıyor Güncel
Marmaris yaza hazırlanıyor
Alparslan Türkeş Vakfı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı Siyaset
Alparslan Türkeş Vakfı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Kılıçdaroğlu’nun avukatı ‘montaj videolar’ için harekete geçtiklerini duyurdu: Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak Siyaset
Kılıçdaroğlu’nun avukatı ‘montaj videolar’ için harekete geçtiklerini duyurdu: Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak
Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu Magazin
Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu