Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı iddiası. Herkes bunu konuşuyor

Kim Milyoner Olmak İster programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bir dönem 'Selena' dizisiyle izleyicilerin ilgi odağı olan eşi Sinem Kobal'ı aldattığı öne sürüldü.

MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Söz konusu iddia gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada "Kenanİmirzalıoğlu" ve "SinemKobal" etiketleri kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Konuyla ilgili binlerce kişi paylaşımında bulundu.

2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti 2020'de Lalin'i 2022 yılında da Leyla adını verdikleri kızlarını kucağına almıştı.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlar...