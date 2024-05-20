Galatasaray şampiyonluk büyüsü yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray şampiyonluk büyüsü yaptı
Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisi oynanmadan önce Mauro Icardi üzerinden ayin gerçekleştirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de oynanan derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk son haftaya kaldı.

Galatasaray camiası büyük üzüntüye boğulurken, derbi öncesi Galatasaray taraftarının ayin yaptığı ortaya çıktı.

whatsapp-image-2024-05-20-at-14-29-17.jpeg

ICARDI ÜZERİNDEN AYİN YAPILDI
Taraftarlar, Galatasaray bayrağının üzerinde yer alan Icardi fotoğrafına ayin yaptı.

Ellerindeki bardaktaki suyu bayrağın önüne döken taraftarlar, hep bir ağızdan bağırdı.

O anlar sosyal medyada yayınlanırken, video milyonlarca görüntülenme aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, videoya 'Derin Galatasaray' yorumunu yaptı.

İlgili Haberler
Dursun Özbek konuşamadı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Hakan Şükür'ün ayağının altını nasıl öptüğünü anlattı
Mert Hakan Yandaş derbi zaferi sonrası koridorları inletti. Olay görüntüler ortaya çıktı
Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Hiç paramız yok
Derbiye torpil ve meşale sokan 35 taraftara yasal işlem
Derbiye torpil ve meşale sokan 35 taraftara yasal işlem
Flaş... Flaş... Beşiktaş'ta önemli bir istifa geldi
Yunanistan'da büyük skandal. Panathinaikoslu futbolcu Samet Akaydın'a Atatürk cezası
Dursun Özbek'ten apar topar flaş karar
Süper Lig'in eski yıldızına silahlı saldırı
Abdullah Avcı çok istiyor
Abdullah Avcı çok istiyor
Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek son hafta programı açıklandı
Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı Galatasaraylıları çıldırttı
Bu nasıl bacaklar Zehra Güneş. Görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı
Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çiftinden flaş açıklama. Ayrılık iddiaları çıkmıştı
Ahmet Çakar fatura kesti
Mourinho'nun Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu
Schumacher iflasın eşiğinde
Schumacher iflasın eşiğinde
Son Haberler
Hakan Kara uyardı: Faizler tepetaklak olacak Ekonomi
Hakan Kara uyardı: Faizler tepetaklak olacak
Panathinaikos'tan kovulan Fatih Terim'den flaş açıklama Spor
Panathinaikos'tan kovulan Fatih Terim'den flaş açıklama
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Yerel Haberler
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Bin yıl bakılacak fotoğraf. Bazı anlar vardır tarif edilemez Yaşam
Bin yıl bakılacak fotoğraf. Bazı anlar vardır tarif edilemez
Dursun Özbek konuşurken Fenerbahçe'den olay yaratan paylaşım Spor
Dursun Özbek konuşurken Fenerbahçe'den olay yaratan paylaşım
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü Yerel Haberler
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü
Dursun Özbek konuşamadı Spor
Dursun Özbek konuşamadı