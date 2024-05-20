Galatasaray şampiyonluk büyüsü yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de oynanan derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk son haftaya kaldı.
Galatasaray camiası büyük üzüntüye boğulurken, derbi öncesi Galatasaray taraftarının ayin yaptığı ortaya çıktı.
ICARDI ÜZERİNDEN AYİN YAPILDI
Taraftarlar, Galatasaray bayrağının üzerinde yer alan Icardi fotoğrafına ayin yaptı.
Ellerindeki bardaktaki suyu bayrağın önüne döken taraftarlar, hep bir ağızdan bağırdı.
O anlar sosyal medyada yayınlanırken, video milyonlarca görüntülenme aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, videoya 'Derin Galatasaray' yorumunu yaptı.
İlgili Haberler