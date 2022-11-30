Berfu ve Eser Yenenler çifti, birlikte dizi hazırlıyor. Kendi evliliklerini oynayacaklar

"Çift Terapisi" adlı gösteriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, Exxen için de bir dizi hazırladıklarını duyurdu.

"Bir Evlilik Hikâyesi" adlı dizi, çiftin tanışmalarından çocukları Kuzey’in doğumuna kadar geçen hikâyeyi esprili bir dille anlatacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bölümlerinin 15-20 dakika sürmesi beklenen dizi, 9 bölümden oluşacak.