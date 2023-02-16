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Eser ve Berfu Yenenler çifti İstanbul depremi uyarıları sonrası harekete geçti

Kahramanmaraş'taki depremin ardından bilim insanlarından İstanbul depremine dair de uyarılar gelmeye devam ediyor. Korkutan İstanbul depremi uyarıları sürerken Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti de harekete geçti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 09:53
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Eser ve Berfu Yenenler çifti olası İstanbul depremi için hazırlıklara başladı

Eser ve Berfu Yenenler çifti İstanbul depremi uyarıları sonrası harekete geçti
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinde Eser-Berfu Yenenler çifti, enkazdan kurtarılan ailelerini kaybetmiş iki köpeği sahiplenmişti.

Ünlü çift ilk günden beri ellerinden geleni yapmaya çalışırken bir yandan da olası İstanbul depremi için önlemlerini almaya çalışıyor. Daha önce Kemerburgaz'da orman içinde yaşayan Eser ve Berfu Yenenler çifti o evin sahibiyle sorun yaşayınca yine şehirden uzakta bir ev tercih etmişti.

Berfu Yenenler son olarak müstakil evlerinin deprem kontrollerini yaptırdıklarına dair bir paylaşımda bulundu.

Berfu Yenenler paylaşımında "Evi denetlemeye giriştik" dedi.
 

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