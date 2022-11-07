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112 ekibine taş ve sopalarla saldırı düzenlendi. Kalp krizi geçiren hastaya gitmişlerdi

İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir vatandaş kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından 112 üzerinden acil ambulans çağrıldı. Olay yerine yetişen sağlık görevlileri hastaya ulaşamadan saldırıya uğradı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 05:31
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Avcılar Yeşilkentte bir vatandaşın sağlık sorununa müdahale için giden 112 sağlık ekibine saldırı düzenlendi

112 ekibine taş ve sopalarla saldırı düzenlendi. Kalp krizi geçiren hastaya gitmişlerdi
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Ambulansın olay yerine gelirken sokakta bulunan araçlarına çarptığını zanneden bir grup olay çıkardı. 112 Sağlık personeline saldırmaya başlayan grubun sayısı her geçen saniye arttı. Yaralanan sağlık personeli çağrılan bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

15 KİŞİLİK BİR GRUP SALDIRDI

Sayıları her geçen saniye artan grup yaklaşık 15 kişiye ulaştı. Taş ve soparlarla saldırdıkları 112 personelini yaralayan şahıslar mahallelilerin araya girmesiyle güçlükle engellendi. 112 personeli yaşadıkları karşısında kendilerini korumaya çalışsalar da başarılı olamadılar. Saldırı sonrasında yaralanan sağlık ekibi için bölgeye yeni bir ambulans çağrıldı. Hastanye kaldırılan sağlık personelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan kalp krizi geçiren vatandaşın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaşanılan kavga sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, saldırıda bulunan bazı kişileri gözaltı aldı. Karakolda ifadeleri alınan şahıslar, serbest bırakıldı.

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