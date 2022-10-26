Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza yağdı

İHA

Olay, E-5 Karayolu Avcılar Mevkiinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde sirenleri çalarak seyir eden ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü, Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonuyla kaydetti. İlgili polis ekipleri çalışma başlatarak yol vermeyen sürücüye cezai işlem uyguladı.

Plaka sorgusu yapan polis ekipleri aracın sahibinin C.U. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye ise çeşitli suçlardan toplamda 819 TL cezai işlem uygulandı.