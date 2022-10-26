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Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza yağdı

E-5 Kara Yolu Avcılar Mevkiinde hasta taşıyan ambulansa, siren çalmasına rağmen yol vermedi. O anları ambulanstaki bir sağlık çalışanı kaydetti. Polis ekipleri tarafından duyarsız sürücüye ceza yağdı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 08:41
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Avcılar'da hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza yağdı

Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza yağdı
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İHA

Olay, E-5 Karayolu Avcılar Mevkiinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde sirenleri çalarak seyir eden ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü, Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonuyla kaydetti. İlgili polis ekipleri çalışma başlatarak yol vermeyen sürücüye cezai işlem uyguladı.

Plaka sorgusu yapan polis ekipleri aracın sahibinin C.U. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye ise çeşitli suçlardan toplamda 819 TL cezai işlem uygulandı.

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Hatun Abla
26.10.2022 08:58
Gülünç bir ceza. Yazın 10 bin TL ceza ve ehliyetine bir yıl el koyun bakalım bir daha yapacak mı bu densizliği.  
 
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