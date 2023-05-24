Kendisini milliyetçi olarak ifade edenler bu yazıyı okumalı (1)

Kendilerini milliyetçi olarak ifade eden kesimin bir bölümü 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimde sandığa attığı oylarla;

- Kurumların başındaki T.C.'lerin, birçok şehirlerimizin girişlerine ve askerin dağlara yazmış olduğu "Ne mutlu Türk'üm diyene." yazılarının ve

"ANDIMIZIN" kaldırılmasını,

- Türk bayrağının ve Türkiye Cumhuriyeti adının değiştirilmesi isteklerini,

- Arap milliyetçiliğini ve siyasal islamı kendilerine ilke etmiş partilerin desteklenmesini,

- Türklük şuurunun ve millî bayramlarımızın siyasi irade tarafından silinip yok edilme çalışmalarını,

- "Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum." ifadesini onayladıkları mesajını vermişlerdir.

Soruyorum;Türklüğün silinmeye çalışılmasını onaylamak mı milliyetçiliktir?

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- Türkiye'nin de dahil olduğu 22 ülkenin haritasının değiştirilmesi üzerine yapılmış "Amerika/İsrail" planı olan "Büyük Ortadoğu Projesi(BOP)"nin eş başkanlığına tek adamın soyunmuş olmasını,

- Irak'a yaptığı operasyonda yüzbinlerce Müslüman kadına tecavüz eden, yüzbinlerce Müslümanı öldüren ABD askerlerine siyasi iradece destek verilmiş olmasını,

- PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'in Ankara'da kırmızı halılar serilerek karşılanmasını,

- Mehmetçiklerimizin katilleri olan terör örgütü PKK ile Oslo'da ingiliz istihbarat servisinin de bulunduğu masaya milli isthbarat servisince oturularak milletimizden gizli pazarlıklar yapılmasını,

- Çözüm sürecinde Habur'da PKK üniforması giymiş 34 PKK'lı teröristin ulusal kahramanlar gibi karşılanmasını,

- Bu teröristlerin ayağına kadar çadır mahkemeler götürülüp Mehmetçiklerimizi şehit eden bu teröristler için beraat kararlarının verdirilmesini,

- Terörist başı Abdullah Öcalan'ın mektubunun Diyarbakır'da okutulmasını,

- İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen PKK konserinde "Türk devleti teröristtir." diyen Şivan Perver ve PKK'nın destekçisi Barzani ile siyasi iradenin ağır topunun Diyarbakır'da el ele pozlar vermesini,

- Anayasada değişik yapmak maksadıyla HDP'den destek istemek için siyasi iradece Kasım 2022'de HDP'ye heyet göndermesini,

- Terörist başının kardeşi ve 33 Mehmetçiğimizin katili olan Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını,

- Ulusal birliğimizi tehlikeye atma ve PKK'nın da ekmeğine yağ sürebilmesi pahasına 14 Mayıs 2023 seçimi öncesinde "HDP'ye oy veren bütün kürtlerin terörist gösterilmesini,"

- Trump'un; "Senin ve ailenin mal varlığını açıklarız, aptallık etme." mektubunu alır almaz Barış Pınarı Askerî Harekâtı'nın derhal durdurulmasını "kendilerini milliyetçi olarak ifade eden" kesimin bir bölümü sandığa attığı oylarla onayladıkları mesajını vermişlerdir.

Soruyorum; Yahudi projesi ve Türkiye'yi bölmek olan BOP'un eş başkanlığını, PKK'ya tavizler verilmesini tasvip etmek mi milliyetçiliktir?

Ayrıca; "Terör örgütü ile masaya oturduğumuzu söyleyenler şerefsizdir." diyenler kimlerdi?Unuttunuz öyle mi?

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- Çözüm sürecinde, askerin bölgede tespit ettiği teröristlere operasyon yapmaması için siyasi iradenin ağır topu tarafından valilere talimat verilmişti.

İlgili valilerin askerin yapacağı operasyonlara engel olması sebebiyle PKK terör örgütü bölgeye küçük bir orduya yetecek silah ve mühimmat yığmış, yerleşim yerlerine hendekler, barikatlar yapmıştı.

Çözüm süreci bitince yollara yerleştirilmiş patlayıcıların patlatılması ile bir çok Mehmetçiğimiz şehit olmuştu.

Ayrıca 2015'teki hendek çatışmalarında 793 Mehmetçiğimiz ve polisimiz şehit olmuştu. (Sadece 2022 yılındaki terör şehidimiz ise 122'dir.Bu hususun altını çizmek isterim.)

Halbuki 2002 yılında terör bitirilmişti.

"İşte kendilerini milliyetçi olarak ifade eden kesimin bir bölümü sandığa attığı oylarla" askerlere operasyon yapmamaları için verilmiş olan talimatları onayladıkları mesajını vermişlerdir.

Soruyorum; Sıfır terörle aldıkları ülkemizin, her yıl yüzlerce terör şehidi verir hale getirilmesini onaylamak mı milliyetçiliktir?

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- Askerliğin bedelli hale getirilmesiyle bir çok bakanın, bürokratın, zenginin evlerine uğramayan acının hep yoksulun, garibanın sıvasız, yolları çamurlu olan evlerine düşmesine sebep olunmasını,

- 14 Mayıs seçimleri öncesindeki mitinglerde;

"Diyanet'i kapatacaklar."

"Karayılan Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyor."

"Öcalan'ı serbest bırakacaklar." gibi siyasi irade temsilcilerinin meydanlarda söyledikleri "asılsız ifadelerini", şiddet ve ötekileştirme dillerini onayladıkları mesajını vermişlerdir.

Soruyorum; Bu ülke hepimizin.Askerlik yapmak da hepimizin görevi olmalıdır.Sadece fukaranın evladının askere gitmesini sağlayanların bu davranışlarını,

gerçeği bildiğiniz halde yalan ve iftiralar içeren kasetlerle seçim propagandası yapılmasını tasvip etmek mi milliyetçiliktir?

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- CIA desteği ile şanlı ordumuzun kahraman subaylarına kurulan Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarında siyasi iradece FETÖ'ye her imkanın sağlanarak TSK'nin kahraman subaylarının suçsuz yere hapislerde çürütülmüş olmalarını, bu iftiraları onurlarına yediremeyen subayların intihar etmelerine sebebiyet verilmesini onayladıkları mesajını vermişlerdir.

Soruyorum; Ülkemize tarih boyunca düşmanlık yapmış ve halen yapmakta olan ABD'nin planını, FETÖ ile birlikte tatbik edip yıllarını bu ülkeye hizmet için ailelerinden uzak bir şekilde dağlarda terörle mücadele ederek geçirmiş

subaylarımızı iftiralarla hapislerde çürümesinin sağlanması, kahraman ordumuzu zaafiyete düşürüp müteakiben genleriyle oynanmış olmasını, Türk ordusuna beslemiş oldukları kin ve nefreti tasvip etmek mi milliyetçiliktir?

(Devam edeceğiz)