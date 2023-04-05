Kenevir üretiminde yeni dönem başlıyor. Bakan Kirişci duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla Türkiye’de yetiştirilmesi yasak olan kenevir in bazı şartlar altında yetiştirilebileceğini açıkladı.

Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine tabi olarak tıbbi amaçlı kenevir yetiştiriciliğine izin verildi.

TIBBİ AMAÇLI KENEVİR YETİŞTİRİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün yürürlüğe giren kanunla, ülkemizde lif ve tohum amaçlı üretilen kenevirde yeni bir dönem başlıyor. Artık, TMO kontrol ve denetiminde tıbbi amaçlı kenevir üretimi yapılabilecek" paylaşımı yaptı.

Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olacak üretimle ilgili, "Bugün yürürlüğe giren kanunla, ülkemizde lif ve tohum amaçlı üretilen kenevirde de yeni bir dönem başlıyor. Artık, TMO kontrol ve denetiminde tıbbi amaçlı kenevir üretimi yapılabilecek. Hayırlı, uğurlu olsun ifadelerini kullandı.