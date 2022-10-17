Rusya'nın vurduğu evin görüntüleri ortaya çıktı. Yine sivilleri vurdular

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya, İran'dan temin ettiği öne sürülen insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı.

Ukrayna'daki savaş tüm şiddetiyle sürerken, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'den son görüntüler geldi.

Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova, savaşın ortasından anbean gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Bölgedeki gelişmeleri sürecin başından beri anbean aktaran gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Khalilova, "Rusya’nın yaptığı saldırı sonucu İran yapımı kamikadze IHA’nın düştüğü ev" dedi.

Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova, Rusya’nın İran yapımı kamikaze İHA'larla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin olduğu binayı vurduğu o anları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Khalilova, "Kyiv’e saldıran kamikadze kalıntıları" diyerek paylaşımda bulundu.

Khalilova, yapılan saldırıdaki enkazın görüntülerini ve o korku dolu anları gözler önüne serdi.

İşte Gülsüm Khalilova'nın paylaşımları şöyle:

Öte yandan Rusya, sahada Ukrayna güçlerine karşı İran'dan satın aldığı insansız hava araçlarını kullanmaya başladığı bildirilmişti.