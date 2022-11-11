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40 dolara telefon üretecekler. Ülke başkanı sözünü verdi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto da akıllı telefon üretimi konusunda diğer ülkelerle yarış yapmak istediğini ve bu doğrultuda yeni bir girişim içinde bulunduklarını açıkladı. 40 dolara akıllı telefon üretmek isteyen ülke, gelecek 8 ila 12 yıla işaret etti.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 12:54
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Kenya'nın Devlet Başkanı William Ruto ülkelerinde 40 dolara telefon üreteceklerini duyurdu

40 dolara telefon üretecekler. Ülke başkanı sözünü verdi
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AA'nın haberine göre, Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkesinin gelecek yıl yaklaşık 40 dolara akıllı telefon üretmeye başlayacağını açıkladı.

Tüm dünyanın basınında kendine yer eden bu habede Ruto, başkent Nairobi'de Ulusal Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği toplantıda, Kenya'nın Afrika'nın en ucuz akıllı telefonlarının üretileceği yer olacağı sözünü verdi.

Telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Ruto, ihtiyaç duyulan her özelliğe sahip olacak akıllı telefonları 5 bin Kenya şilininden (yaklaşık 40 dolar) daha az bir maliyetle üreteceklerini iddia etti.

"KENYA, AFRİKA'NIN EN UCUZ AKILLI TELEFONUNU ÜRETECEK"

Ruto, "Söz veriyorum, Kenya, gelecek 8 ila 12 ayda Afrika'nın en ucuz akıllı telefonunu üretecek." dedi.

Ayrıca, Başkan Ruto yakın gelecekte hükümet hizmetlerinin yüzde 90'ını dijital platformlara aktarmayı planladıklarını söyledi.

YERLİ AKILLI TELEFONLAR ÜRETİLMİŞTİ

Afrika'da daha önce Ruanda ve Güney Afrika'da da yerli akıllı telefonlar üretilmiş ancak Güney Afrika'daki üretimi yapan şirket, bu yıl fabrikasını satışa çıkarmıştı.

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ümit fakirin ekmeği
11.11.2022 13:51
Bu iş bizim yerli araba yerli uçak işine dönmesin kabile reisi  
 
mmt
11.11.2022 13:09
hem belkide konya demişlerdir.  
 
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