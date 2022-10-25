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Akıllı telefonlar insanların ne zaman öleceğini söyleyebilir. Bilimsel araştırmada ortaya çıktı

Araştırmacılar, kullanıcıların yürüme alışkanlıklarıyla ilgili bir çalışmanın gelecek 5 yıl içindeki ölüm oranını tahmin etmek için kullanılabileceğini iddia etti. 6 dakikalık yürüme verisini ve kişinin demografik yapısıyla sonucu belirleyebilecek.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:14
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Akıllı telefonlar insanların ne zaman öleceğini bilebilir

Akıllı telefonlar insanların ne zaman öleceğini söyleyebilir. Bilimsel araştırmada ortaya çıktı
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100 binden fazla katılımcının bulunduğu bir çalışmada, kişilere bir hafta boyunca aktivite takip cihazları takıldı. Ancak araştırmacıların birinin gelecek 5 yıl içinde ölme riskini tahmin etmesi için, günde sadece 6 dakikalık yürüme verisini incelemeleri yeterli olduğunun altı çizildi.

Kullanıcının demografik bilgileriyle birleştirildiğinde, yürüme hızları telefonla toplanabilmekte, ölüm oranlarını tahmin etmek için bir algoritmada kullanılabilmektedir. Çalışmadaki orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerin yaklaşık yüzde ikisi sonraki yıllarda öldü.

Bilim insanları, "Sonuçlarımız, hareket sensörleriyle yapılan pasif ölçümlerin, aktif yürüme hızı ve temposu ölçümlerine benzer isabetlilik oranları elde edebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmaya katılanlar bileklerine hareket sensörleri taktı, araştırmacılar ucuz telefonlar kullanılarak toplanabileceğini çünkü "hareket sensörleri içeren en ucuz kapaklı telefonların bile" ivmeölçerlerinin verileri toplamak için yeterince iyi olduğunu ifade etti.

Bilim insanları insanların yaklaşık yüzde 48'inin akıllı telefona sahip olduğu Sahra Altı Afrika'daki gibi daha yoksul ülkelerde bile yararlı olabileceğini açıkladı.

Fiziksel aktiviteyi ölçmenin iki ana yolu olduğunu belirten bilim insanları şu açıklamalarda bulundu:

1. Anket yoluyla kendi kendini raporlama

2 .Sabit bir mesafede yürürken sensörler aracılığıyla pasif olarak veri toplama.

İlk yöntemin "çok sayıda insanın rutin olarak gerekli görevleri yerine getirmesini sağlamanın lojistik zorluğu nedeniyle, değerlendirmeyi genel nüfus seviyesine ölçeklendirmenin sorunlu" olduğuna dikkat çekildi.

Sensöre dayanan araştırmada insanların günlük faaliyetlerini değiştirmesini gerektirmediği için büyük bir avantaja sahip olduğu ifade edildi.

Araştırmanın PLOS Digital Health'te yayımlandığı belirtildi.

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