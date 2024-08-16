Kerem Aktürkoğlu: Biraz dolmuşluğum var

Galatasaray’ın Konyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, “Konyaspor deplasmanı her zaman zordur. Konya, ligin köklü takımlarından biri. Ligin başında olmamız da işleri zorlaştırıyor çünkü kamplardan sonra üzerimizde yorgunluk oluyor. Ligin ilerleyen süreçlerinde galibiyetin önemi artacak çünkü rakiplerimiz de buraya gelecek. Arkadaşlarımızın ayağına sağlık,” dedi.

Eleştirilere de değinen Kerem, “4 sezonda 170’ten fazla maç oynadım. Galatasaray’daki misyonumu biliyorum. Ne görev verilirse yapmaya hazırım. Görev verildiğinde Galatasaray formasını ve armasını en iyi şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor. Ben konuşmamayı tercih ediyorum çünkü biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için kirlilik oluyor. Belki bir gün biz de konuşuruz,” ifadelerini kullandı.