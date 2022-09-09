﻿Kerem Aktürkoğlu kararını verdi: İşte yeni takımı

Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon Galatasaray'ın yıldızıydı.

Ancak genç futbolcu bu sezona iyi başlamadı. Bunun da nedeninin takıma yeni katılan futbolcuların yanında aldığı ücretin çok düşük olmasından etkilendiği şeklinde gösterildi.

Yılda 9 milyon liraya oynayan Kerem'e karşılık Abdülkerim Barkakçı 20 milyon liraya oynuyor. Yeni alınan yabancı oyurcular ise 2 milyon euro ile 3 milyon euro arasında para kazanıyor.

Son olarak taraftarların da protestosu üzerine Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu'nun kendisini geçen sezondan bu yana ısrarla isteyen İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü'ne gitmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

Transferin ligin devre arasında gerçekleşebileceği bildirildi.