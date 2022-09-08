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  • Fark dağlar kadar! Bu kimin eseri? Teknik direktör Okan Buruk'u bile 3'e katladılar. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel

Fark dağlar kadar! Bu kimin eseri? Teknik direktör Okan Buruk'u bile 3'e katladılar. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, Galatasaray'daki çarpık düzeni yazdı

''Galatasaray'ın borcu 3 milyar lira civarında. Son yapılan transferlerle bu borç daha da arttı.''

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:45
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, Galatasaray'daki çarpık düzeni yazdı. Fark dağlar kadar! Bu kimin eseri? Teknik direktör Okan Buruk'u bile 3'e katladılar.

Fark dağlar kadar! Bu kimin eseri? Teknik direktör Okan Buruk'u bile 3'e katladılar. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, Galatasaray'daki çarpık düzeni yazdı
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Gazetelerde yazılanlara göre bu transferler Erden Timur'un büyük başarısı! Herhalde cebinden verecek ki; taraftarları mest eden bütün transferler ona yazılıyor.
Geçmişte de vardı böyle yöneticiler. Ama sonra hepsi cebinden borç olarak verdiklerini alıp da gittiler.
Onun için işte borç bu kadar çok.
Hadi diyelim ki; güvendiler kazançlarına yaptılar üst üste transferleri.
10 numara varken bir 10 numara daha aldılar.
Santrforu yeni almışken bir tane daha aldılar.
Defansif orta saha varken bir tane daha aldılar.
Aslında plansız olduklarının kanıtı bu. Bu kadar yabancının aynı anda ilk on birde oynayamayacağını kimse söylemedi mi acaba onlara; özel uçaklarla yabancı futbolcu yağdırdılar.
Kimisine bonservis de verdiler. Hadi bonservislerini bir kenara bırakıyorum. Yıllık ödemelerini nasıl aksatmadan yapacaklar belli olan kulüp geliriyle en çok onu merak ediyorum.
Çünkü alt alta koyduğun zaman ödenecek paralar astronomik. Hele de TL'nin dolar veya euro karşısında bu kadar değer kaybettiği bir ortamda.
Bir de işin çarpık tarafı var. Kadro adeta ikiye bölündü; zenginler ve yoksullar diye.
Geçen sezonun yıldızıydı Kerem, yıllık kaç liraya oynuyor biliyor musunuz? 8 milyon liraya. Yunus Akgün de 10 milyon liraya. Buna karşılık Abdülkerim Bardakçı'nın yıllık maaşı 20 milyon lira.
Fark büyük derken; yeni gelenlerle bu fark devede kulak kaldı. Şimdi büyük bir uçurum var arada yerlilerle yabancılar arasında.
Teknik direktör Okan Buruk'un yıllık 17 milyon liraya çalıştığını da not düştükten sonra buraya; emrindeki yeni transferlerin yıllık ücretlerini de tek tek yazalım şurada:

Leo Dubois 1 milyon 800 bin euro (33 milyon lira)

Sergio Oliveira 2.7 milyon euro (49 milyon lira)

Lucas Torreira 2.7 milyon euro (49 milyon lira)

Fredrik Midtsjö 975 bin euro (18 milyon lira)

Haris Seferovic 2.3 milyon euro (42 milyon lira)

Dries Mertens 3.2 milyon euro (58 milyon lira)

Juan Mata 1.8 milyon euro (33 milyon lira)

Hadi bakalım, buyurun burdan yakın! Şimdi Galatasaraylılar transferlere laf ediyor diye kızacaklar ama... Sorarım onlara. Çalıştığınız iş yerinde siz 5 bin lira alırken, yeni gelen birine 50 bin lira ödense ne düşünürsünüz acaba?
İşte Kerem de onu düşünüyordur mutlaka. İnsanın elinde olmaz düşünmemek. Ondan sonra eleştir de eleştir bakalım Kerem neden geçen sezonki performansından uzak diye.
Neyse...
Galatasaray bunca transferden sonra şampiyon olursa bu kadar paraya ne ala!
Olamazsa ne olacak acaba?
Erden Timur buraya, yumruk havaya!

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Şampiyon Gs
8.09.2022 17:18
Kıskanmayalım.  
 
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