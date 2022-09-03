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TFF'nin ardından Galatasaray Adası'na da silahlı saldırı

Galatasaray Kulübü, 2 Eylül Cuma akşamı Galatasaray Adası’na ateş açıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 17:08
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 17:53
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TFF'ye gerçekleşen saldırının ardından bu kez de Galatasaray Adası'na silahlı saldırı yapıldı

TFF'nin ardından Galatasaray Adası'na da silahlı saldırı
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Türk futbolu, geçtiğimiz gün TFF binasına yapılan silahlı saldırı ile sallanmıştı. Yaşanan olayın ardından bu kez de Galatasaray Adası hedef alındı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Galatasaray Adası'na 2 Eylül Cuma akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığını açıkladı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: 

"2 Eylül 2022 tarihinde, Galatasaray Adası’nın hizmete kapalı olduğu gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş edilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamakla birlikte, havuz kenarındaki cam korkulukta maddi hasar meydana gelmiştir.

3 Eylül 2022 Cumartesi sabahı Galatasaray Adası’na gelen personelimizin hasarı fark etmesi neticesinde kulübümüz ivedilikle konu ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştur.  

Galatasaray Spor Kulübü olarak bu olayın faillerinin bulunması noktasında güvenlik birimlerimize güvenmekle birlikte, sonuna kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Tesisleri’ne yapılan saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bu tür olayların artık son bulmasını diliyoruz. Asli görevi kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan basının, bu tip hassas konularda yayıncılık ilkelerine uymasını ve provokasyona yol açacak haberlerden kaçınmasını önemle tavsiye ediyoruz."

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