10 kişilik Galatasaray'ın Gaziantep'i nasıl yıktığını Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Galatasaray çabuk oynamakla telaşlı oynamayı birbirine karıştırıyor. Özellikle de kenarlardaki Kerem ve Yunus. Bir de kenardaki Okan Buruk dahil futbolcuların çoğundaki gerginlik kendini hissettiriyor. Bu da olumsuz yansıyor sahaya haliyle.

Gaziantep ise ayağa top oynama derdinde. Sahasından uzun toplarla değil de paslaşarak çıkmak istiyor. Soğukkanlılığını korumaya çalışıp, öncelikle gol yememeyi planlıyor. Bunu yaparken fırsatını bulunca da defans oyuncularının arkalarına atılan toplarla sonuç bulmaya çalışıyor.

Maç böyle bir havada başladı. Galatasaray daha etkili göründüğü ilk bölümde seyircisinin de müthiş desteği ile yüklendi. Yüklendi yüklenmesine, pozisyon da buldu bulmasına da. Fırsatını bulduğunda tehlikeli ataklar yaratan Gaziantep FK'yı da gözardı bırakmamalıydı.

Bırakmasının faturasını Erol Bulut'un takımı 27. dakikada kesiverdi. Galatasaray yine takım halinde yarı alanda pozisyon yaratmaya çalışırken, topu Maxim'e kaptırdı. Maxim hızla ilerleyip, soldaki Sagal'a aktardı. Sagal da ceza alanına girer girmez yerden çok sert ve düzgün vurdu, Muslera'yı çaresiz bıraktı: 0-1.

Golden sonra yine Galatasaray'ın ataklarını sıklaştırdığını gördük. Ancak başarılı günündeki Günay'ın yaptığı kurtarışlar dikkat çekiyor, bu da Galatasaraylı futbolcuları daha da çabuk oynamaya itiyordu. 36. dakikada Gomis'in büyük şansla Gaziantepli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu kafayla filelere göndermesi tabelaya eşitliği de getirdi.

Ama sonra sahneye Abdülkerim Bardakçı çıktı, bardağı kırdı! 45. dakikaydı. Sarı kartı da olmasına rağmen öyle bir kafaya çıktı ki; önce rakibinin yüzüne eliyle vurdu, sonra da topa. İkinci sarı karttan da atıldı, Galatasaray 10 kişi kaldı.

İlk yarıda bunların dışında dikkati çeken yukarıda da belirttiğim gibi Günay'ın kurtarışları, bir de Boey'in direkte patlayan şutu vardı.

İkinci yarıya girerken Okan Buruk, defansını güçlendirmeyi, forvette bir eksilmeyi tercih etti. Bunun için de Kerem'ı çıkarıp, Emin Bayram'ı oyuna aldı.

Defansı güçlendirmek için yapılan bu değişiklik; Galatasaray'ın daha çok atak yapmasına yol açtı. Özellikle Sergio Oliveire ile Mertens'in gayretleri topun daha çok Gaziantep yarı alanında kalmasını sağlıyordu. İşte o sırada oyuna müdahaleleriyle ünlü Erol Bulut girdi devreye. İki değişikliklikle takımını baskıdan kurtarmayı hedefledi.

Bu arada bir pozisyona değinmeden geçemeyeceğim. 69. dakikada kaleye 35 metreden kazanılan frikik atışında Sergio Oliveira'nın kaleye gönderdiği müthiş şutu görülmeye değirdi; üst direk resmen iki dakika sallandı.

Eksik Galatasaray, Mertens'in olağanüstü gayretiyle penaltı kazandı 72. dakikada. Ceza alanında topla Ertuğrul'un arasına girdi, Ertuğrul da topa müdahale etmek isterken Mertens'e müdahale etti. Resmen penaltıyı ustalıkla aldı Belçikalı. Ama topun başına geçen Gomis, sert vursa da gecenin başarılı ismi Günay uçarak çeldi topu.

Galatasaray 10 kişi oynamasına rağmen Mertens ve Sergio Oliveira'nın gayretleriyle oyunu üstün götürüyor dedik değil mi? Ama enteresandır Okan Buruk, Gomis'le birlikte bu iki oyuncusunu da aldı kenara. 85'te de Torreira'yı çıkarıp Emre Akbaba'yı soktu. Defansı ikinci plana bırakmıştı artık, ille de gol istiyordu. Bunu da 90+1'de başardı. Boey insanüstü gayretiyle götürdüğü topu ceza alanı içindeki Yunus'a aktardı. Yunus vurdu, Günay'dan döndü. Seferovic vurdu, yine Günay kurtardı. Dönen top Kitsiou'ya çarpıp ağlara gitti: 2-1.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'ya rağmen kazandı maçı. Bunda Boey'in, Nelsson'un olağanüstü gayretlerinin payı vardı ama elbette en büyük pay bir saniye bile durmayan, neredeyse ölüyü bile diriltecek taraftarının büyük payı vardı. Gaziantep ise Günay'ın müthiş gecesine rağmen ligdeki ilk yenilgisini aldı.