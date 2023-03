Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş açıklamalar

Galatasaray Futbol Takımı kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, hayalinin sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'nın en büyük 5 takımından birinde oynamak olduğunu söyledi.

GSTV'ye açıklamalarda bulunan milli futbolcu, kariyeri, performansı, kaptanlığa getirilmesi, takım arkadaşlarıyla ilişkileri ve milli takımla ilgili düşünceleri hakkında açıklamalar yaptı.

Yakın ve uzun vadeli hayallerini paylaşan Kerem, "En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, kupayı kaldırabilmek. Ondan sonra hayaller hiçbir zaman bitmez. Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum. Önümüzdeki 10 yılda kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum. Oralarda oynamak istiyorum. Tabii olur mu olmaz bilmiyorum ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah o günleri de görürüz." dedi.

Genç futbolcu, babasının kurduğu hayallerdeki etkisine değinerek, şunları kaydetti:

"Ailemin benimle gurur duyduğunu her an hissediyorum. Onların desteğini hissetmediğim bir an yok. Babam sadece babam değil, hayat arkadaşım, her şeyim. O yüzden en çok babam için hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü ilk profesyonel imza attığımda bana, 'Sen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynayacaksın.' dediğini hatırlıyorum. Bazen hayallerimden uzaklaştığım zaman bile onun gözlerinde uzaklaşmadığını görebiliyorum. Bana, 'Sen böyle düşünebilirsin ama benim düşüncem hiçbir zaman değişmedi.' demiştir. Hayallerimi gerçekleştirebilmeyi öncelikle babam, sonra da ailem için çok fazla istiyorum."

Kerem Aktürkoğlu, taraftarlarının desteğiyle Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını dile getirdi.

Şampiyonluk yarışında sarı-kırmızılı taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Kerem, "Bizim itici gücümüz taraftarımız. Onlar arkamızda olduğu zaman çok farklı oynuyoruz. Onlar bu süreçte her zaman bizi destekleyecek ve Galatasaray armasına aşık insanlar olarak stadımızı dolduracaklardır. İnşallah onlarla birlikte şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Her maç olduğu gibi önümüzdeki maçlarda da bizleri desteklemeye devam edeceklerdir. Biz de onlara sezon sonu şampiyonluklarla bu desteğin karşılığını veririz." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, ara transfer döneminde kadroya katılan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

"Zaniolo, çok büyük bir transfer." diyen Kerem, "Bizim için büyük bir fırsat. Şu an hepimiz için rekabet ortamı oluştu. Bu da şampiyonluk için önemli ve değerli. Herkes kendi sınırlarını zorlamak, daha iyisini ve fazlasını yapmak zorunda. Gerçekten çok güzel bir takım oluştu. Sonradan gelenler bile bu uyum sürecini çok çabuk atlatabiliyor. Bence bize büyük bir katkısı olacak. Şampiyonluğun geleceğine inandığımız için, şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkilen depremlerden sonra bölgeye yaptığı ziyareti anlattı.

Depremin ilk gününden itibaren takım arkadaşlarının bir şeyler yapmak istediğini vurgulayan Kerem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enkazdan birilerini kurtarabilecek profesyonelliğe ya da güce sahip değilim. Orada birkaç insanla iletişime geçip, onların acılarına ortak olabilmek, biraz da olsa depremde yaşadıkları travmadan uzaklaşmalarını istedim. Benim gibi gelmek isteyen bir sürü arkadaşım vardı ama o dönemde imkanlar kısıtlıydı, süreç sağlıklı değildi. Şu an yaraları sarıyoruz. Millet olarak böyle olağanüstü durumlarda çok güçleniyoruz. Bu sıkıntılı süreçleri atlatabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah rabbim bir daha böyle günler yaşatmasın, kayıplar olmasın. Allah, hayatını kaybedenlere rahmet eylesin, geride kalanlara sabırlar, yaralılara da şifalar versin."

Deprem bölgesinde karşılaştığı insanların yüzündeki ufak bir gülümsemenin bile kendisini çok mutlu ettiğini aktaran 24 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Futbol bizim ülkemizde birleştirici bir güç ve unsur. Televizyonda veya sosyal medyadan karşımıza çıkıyor. İnsanlar, deprem bölgelerinde çadırlarında maçları izlerken fotoğraflarını ve duygularını paylaşabiliyorlar. Bu bile bizleri mutlu ediyor. Çünkü yaşadıkları travmayı bir nebze olsun geçirebilmek çok büyük bir mutluluk. Biz sadece futbol oynuyoruz, sahaya çıkıyoruz. Kendi performansımızı sergilemek, amacımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Ancak futboldan, şampiyonluklardan, gollerden, asistlerden çok daha değerli şeyler var. İnsan hayatı. Bence ön plana konulması gereken bir şey bu. Herkes anlamıştır. Futbolcular ya da kulüpler arasında kavgalar, kaoslar oluyor ama gerçek hayata baktığımız zaman insan hayatı kısa sürebiliyor. (Trabzonspor maçı) İnanılmaz bir galibiyet aldık, taraftarımız çok mutlu oldu. Sabaha çok acı bir şekilde uyandık. Ne galibiyetimiz akıllarda kaldı ne de mutluluğumuz. Christian Atsu, Adekugbe'nin çok yakın arkadaşı. Onlar da müthiş bir sevinçle galibiyeti kutladılar. Ertesi gün arkadaşını kaybetti. Bunlar unutulmaması gereken şeyler. Bekli uzun süre ülkemiz böyle acılar görmeyecek ama bu yaşadıklarımızı gerçekten unutmamamız lazım. İnsanlarımızın daha naif olması lazım. Tabii ki herkes tuttuğu takımın şampiyon olmasını, futbolcusunun gol kralı olmasını ister ama hayat sadece futboldan ibaret değil."

Depremler nedeniyle verilen aranın futbolcuların odaklanmasını zorlaştırdığını dile getiren Kerem, "Deprem, genel olarak ülkemizi olduğu gibi, takımları, futbolcuları, hocaları da etkiledi. Çok zor bir sezon. Hem aralar çok fazla hem de yaşadığımız olaylar çok ağır. O yüzden sadece sahaya, futbola odaklanmak biraz zor olabiliyor. Tabii profesyonel futbolcularız, odaklanmaktan başka çaremiz yok. O yüzden bu süreci, bu travmayı, bu felaketleri bir an önce kafamızdan atıp odaklanmamız gereken bir işimiz, amacımız var. Zor da olsa bir şekilde adapte oluyoruz, olmak zorundayız." diye konuştu.

Kerem, takımın santrforları Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis ile ilgili değerlendirmede de bulundu.

Arjantinli yıldız Icardi ile oynadığı zaman çok rahat ettiğini vurgulayan Kerem, "Tüm forvetlerimizle çok iyi anlaşıyorum ama Icardi ile oyun tarzımız birbirine benziyor. Topu aldığım zaman savunma arkasına koşuyor, o aldığı zaman ben koşuyorum. Birbirimizin ne yapacağını bu süreçte çok iyi anladık, kimyamız, uyumumuz çok fazla." şeklinde görüş belirtti.

Kadrodaki tüm futbolcuların uyum içinde olduğuna değinen Kerem Aktürkoğlu, "Dengeli ve iyi bir kadroya sahibiz. Giren çıkan, oynayan oynamayan herkes, sahaya sonradan giren veya 5-10 maç oynamayan biri, ilk 11'e dahil oluyor ve hiç adaptasyon sorunu yaşamadan çok iyi bir performans sergileyebiliyor. Takımdaşlık bizim anahtar kelimemiz. Herkes birbiri için savaşıyor, mücadele ediyor. Bu da şampiyonluk için en önemli noktalardan biri." ifadelerini kullandı.

Gomis'in ise kendisine ağabeylik yaptığını vurgulayan Kerem, şunları kaydetti:

"Saha içinde ve dışında sürekli benim ile iletişim halinde, sürekli benden beklentilerini söylüyor, neler yapmam gerektiğini anlatıyor. Gelecek ile ilgili planlarımda nelerin olması gerektiğini söylüyor. Gomis gerçekten çok büyük bir profesyonel, çok büyük bir efsane benim için. Çok büyük bir karakter, çok büyük bir futbolcu. Gomis ile oynarken de çok rahat ediyorum. Her zaman ne yapması gerektiğini biliyor. Saha dışında da her zaman gençlere, Türk futbolculara çok iyi davranıyor. Bunun sonucunda biz de ona çok fazla saygı duyuyoruz. Kariyer anlamında çok üst düzey şeyler başarmış bir futbolcu ama egosuz. Bizlerle çocuk gibi eğlenebiliyor, abi-kardeş gibi iletişim halinde olabiliyoruz. Gomis belki bu süreçte daha az forma şansı buluyor ama bundan dolayı küsecek veya tavır alabilecek bir insan değil. Tam tersine takımı birleştiriyor. Bizi daha fazla motive etme konusunda çok çabalıyor. Gerçekten çok büyük bir etkisi var takım üzerinde."

Kerem, takımdaki kaptanlardan biri olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Kaptanlardan biri olduğunu öğrendiği gün uyuyamadığını anlatan Kerem, "Galatasaray'a ilk geldiğim zaman büyük hayallerim vardı. Şampiyonluk yaşayabilmek, efsaneler arasına girmek, kaptanlık rütbesine ulaşabilmek benim için hayallerimin ötesindeydi. Hayallerimi tek tek gerçekleştirmeye devam ediyorum. Hayallerim hiçbir zaman bitmiyor, her zaman üzerine bir şey daha koyuyorum, bir not daha ekliyorum. Kaptanlık da hayallerim arasındaydı. Bunu gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Kerem, sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün'ün en iyi anlaştığı arkadaşı olduğunu aktardı.

Genç oyuncu üzerinden Türk futboluyla ilgili görüşlerini dile getiren Kerem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunus'u çok seviyorum. Onun çok büyük şeyler başaracağına, hem Galatasaray için hem de Türk futbolu için iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Biz gerçekten çok değerli, çok kıymetli futbolculara sahip bir milletiz. Hem Galatasaray hem de Türk futbolu olarak takım fark etmeksizin, biraz eleştiri dozlarını minimuma indirmek gerekiyor. Hem takımlar hem de milli takım bazında futbolculardan çok daha verim alabileceğimizi düşünüyorum. Ben psikolojik olarak kendimi çok güçlü tutabiliyorum. Yapısal anlamda insanların çok daha farklı kırılganlıkları olabiliyor. Bu noktada duyguları ile hareket eden bir millet olduğumuz için bazı olumsuzluklarda tepkiler verebiliyoruz. Tepkiler bazen dozunda oluyor, bazen de aşırıya kaçabiliyor ama genel anlamda şu eleştiri olayını biraz daha minimuma indirirsek hepimiz kazanacağız."

Kerem, formasını terlettiği A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) gideceğine inandığını söyledi.

Geçen aylarda Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na gidememelerine değinen Kerem, "Katar'da olsaydık çok büyük başarılar elde edebilecek bir milli takım jenerasyonuna sahibiz ama olmadı. Dünya Kupası'nda en son 2002'de yer aldık. Biraz uzak bir hayal gibi gözükmeye başladı ama bence bundan sonraki jenerasyonun büyük başarılar elde edebileceğini düşünüyorum. Şimdi Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacağız. Ben EURO 2024'e gideceğimizi düşünüyorum. O güce, takıma sahibiz. Umarım gideriz. Avrupa Şampiyonası'na gitmek bizim için bir başarı olmaması lazım. Sürekli bu kupalara gidip başarılar elde etmemiz gerekiyor. Gruptan çıkabilmek en ufak bir örnek. Bu da aslında bir başarı değil bizler için. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir takımız. Çeyrek final, yarı finali EURO 2008'de yaptık neden bir daha olmasın. Ben milli takım için çok umutluyum. Başarılar geleceğine inanıyorum. İnşallah başarı skalasını genişleteceğimizi düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.