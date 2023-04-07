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Kerem Bürsin gönlünü fenomen isme kaptırdı. Sürpriz aşk

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in influencer Mehtap Algül ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:40
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Sürpriz aşk! Kerem Bürsin gönlünü fenomen isme kaptırdı

Kerem Bürsin gönlünü fenomen isme kaptırdı. Sürpriz aşk
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Son olarak ismi sosyal medya fenomeni Danla Biliç'le anılan ve sonrasında eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile barıştığına dair iddialar ortaya atılan Kerem Bürsin'in gönlünü başka birine kaptırdığı öne sürüldü. 

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, ünlü oyuncu Kerem Bürsin İnfluencer  Mehtap Algül ile yeni bir aşka yelken açtı. 

Algül’ün adı bir dönem oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’yla anılmış ikilinin  sevgili olduğu öne sürülmüş ama bu iddia yalanlanmıştı.

Aşk iddiasına ilişkin  Kerem Bürsin'den ve  Mehtap Algül'den henüz bir açıklama gelmedi. 
 

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