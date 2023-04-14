Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı. Yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşk haberlerinin ardından Kerem Bürsin cephesinden milyonluk bir yatırım haberi geldi.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kerem Bürsin’in İstanbul'un en prestijli sitelerinden biri olan Beykoz Konakları'nda 50 milyon TL'ye muhteşem bir malikane satın aldığı konuşuluyor.

Kerem Bürsin yeni evine sevgilisiyle birlikte taşınacak. Hatta evin dekorasyonuna da şu sıralar birlikte karar veriyorlar.