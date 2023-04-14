14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı. Yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak

Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı. Yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak

Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde yaptığı gayrimenkul alımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun Beykoz Konakları’nda 50 milyon TL’ye muhteşem bir malikane satın aldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 11:04
Takip Et

Yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak! Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı

Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı. Yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak
+
Aa
-

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşk haberlerinin ardından Kerem Bürsin cephesinden milyonluk bir yatırım haberi geldi.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kerem Bürsin’in İstanbul'un en prestijli sitelerinden biri olan Beykoz Konakları'nda 50 milyon TL'ye muhteşem bir malikane satın aldığı konuşuluyor.

Kerem Bürsin yeni evine sevgilisiyle birlikte taşınacak. Hatta evin dekorasyonuna da şu sıralar birlikte karar veriyorlar.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
1
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
2
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
3
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
4
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
5
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
6
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
7
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿İsrail Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişini kısıtladı
﻿İsrail Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişini kısıtladı
﻿İsrail Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişini kısıtladı
﻿ Kadın çoraplı soyguncu serbest kaldı 
﻿ Kadın çoraplı soyguncu serbest kaldı 
﻿ Kadın çoraplı soyguncu serbest kaldı 
﻿Rusya'ya büyük ceza geldi. Kararı Lahey çıktı
﻿Rusya'ya büyük ceza geldi. Kararı Lahey çıktı
﻿Rusya'ya büyük ceza geldi. Kararı Lahey çıktı
﻿Kilogramı 30 lira: Memurlar gelin ve damada soğan taktı 
﻿Kilogramı 30 lira: Memurlar gelin ve damada soğan taktı 
﻿Kilogramı 30 lira: Memurlar gelin ve damada soğan taktı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.