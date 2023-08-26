Kerem Ökten büyük uyarı yaptı. Herkes hazır olsun kapıya dayandı

Tüm iller aşırı sıcakların etkisi altındayken meteoroloji uzmanı Kerem Ökten’den soğuk hava uyarısı geldi.

Kerem Ökten büyük uyarı yaptı. Herkes hazır olsun kapıya dayandı

Editör: Özlem Kıral

Tüm Türkiye yüksek sıcaklık ve nemle boğuşuyorken meteoroloji uzmanı Kerem Ökten’den flaş uyarı geldi.

Ökten serin havanın Türkiye'de ne zaman etkisini göstereceğini açıkladı. Ökten sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve 1 Eylül'de serin havaların görüleceğini duyurdu.

Kerem Ökten "1 Eylül'de serinleme başlıyor. Ülke geneline yayılacak. Özellikle geceler çok rahat geçecek. Elbette her ayın bir karakteristiği vardır. Eylül ayı da sıcaklık dalgalanmalarının sıkça görüldüğü bir aydır..." dedi.

Ökten’in diğer paylaşımları ise şu şekilde:

Yarın (Cumartesi) ve Pazar günleri Marmara bölgesinde rüzgarlar kuvvetleniyor. Özellikle de İstanbul'da. Püfür püfür esecek. Artık Yaz mevsimi bitiyor. Güle güle Yaz. Seni hiç özlemeyeceğim...

46 günlük beklenen toplam yağış. Yağmurlar tüm Ülkemizde görülecek. Özledik yağmur damlalarını. Özledik mi?

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Ökten’in açıklamalarına göre 5 gün sonra havalar soğımaya başlayacak.

Hava forum adresinden yapılan duyuruda ise "Ay sonunda beklediğimiz Afrika ve Basra sıcak hava karışımı ülkemize doğru yola çıktı. 29-31 Ağustos civarı bunalacağız... Bu yaz çok sıkıldık." paylaşımı yapıldı.

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