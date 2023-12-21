Kestane yemek hayal oldu. 'Kestane kebap yemesi sevap' ama yiyebilene

Bursa'yla özdeşleşen bir değer kestane. İster kebabıyla isterseniz de haşlamasıyla...Halk arasında "Bursa'nın kestanesi, okka çeker beş tanesi"...İşte o okkayla kestane almak artık cesaret ister. Çünkü, tezgahta tanesi 10 liraya geliyor. Etle yarış yapıyor.

Sokak satıcıları kabuklarını da yakar mangalda, kokusu metrelerce uzaktan insanın iştahını kabartır. O iştah kabarırken, kestanenin fiyatı da cep yakıyor.

Geçen yıl kilosu 80 lira olan kestanenin fiyatı bu yıl 250 liraya fırladı. Sokaktaki tezgahlarda ise kilosu neredeyse 400 liraya geliyor. Tane hesabı yapılırsa, 10 liraya geliyor. Sanki etle yarış ediyor

Kestane sadece Bursa'da yetişmiyor. Aydın, İzmir, Sinop, Bursayla birlikte kestane üretiminin merkezi olan şehirler...Yağışlar düştüğü için bu yıl üretim düştü. Bunun yanında bir de nakliye masraflarıyla birlikte kestanenin fiyatları uçtu gitti. Rekoltenin düşmesinin bir başka nedeni ise bu yıl yaşanan hastalık...Nakliye, hastalık bir de toplama masrafı kestanenin satış fiyatını 250 liraya çıkardı.