Kılıçdaorğlu söz verdi: Sinan Ateş dosyasını kapatmaya çalışıyorlar kapattırmayacağım

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak’ta vatandaşlara seslendi. Kılıçdaorğlu Emeklilere bayramda asgari ücret kadar ikramiye sözü verdi.

Sinan Ataş cinayetine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, cinayet dosyasını kapattırmayacağının altını çizdi.

Kılıdçaroğlu’nun açıklamalarından ilgili gölüm şöyle:

"Sinan Ateş cinayetini gayet iyi takip ediyor bu kardeşiniz. Dosyayı kapatmaya çalışıyorlar ama kapattırmayacağım. Katillerini yakalayıp adalete teslim edeceğim. Suriye tezkeresinde ne vardı? Yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben, kendi ülkemde yabancı asker postalı istemiyorum. Kimleri davet edeceksiniz? Terörle mücadelede bizim güvenlik güçlerimiz tarih yazmışlardı. Bay Kemal yabancı askerlere 'Evet' der mi ya?"

“ESNAF BAKANLIĞI KURACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, "Zonguldak emekliler kentine dönüştü" dedi. Zonguldak'ın işçilerle özdeşleşen bir kent olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, emeklilerin ve esnafın yaşam koşullarına değindi.

'Esnaf Bakanlığı' kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, kırsal kesimde yaşayan insanların sorunlarını da bildiğini savundu. "Türkiye'nin değişime ihtiyacı var" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeyi dışarıdan getiriyorsun. Biz dışarıya mı çalışacağız? Rahmetli Ecevit buranın milletvekiliydi, 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' diyordu. Bu düzeni getireceğiz."

Kalabalıktan yükselen "Hak, hukuk, adalet" sloganlarının bitmesine devam eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını sürdürdü:

"Sözüm söz. Asgari ücret kadar ramazan ve kurban bayramlarında emekliye ikramiye vereceğiz. Bay Kemal'in sözü. 418 milyar doları dışarıya götürenler, götürdüğünüz paranın tamamını getirip bu millete vereceğim. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Bir değişim olsun artık 22 yıl yeter. Memleketi ne hale getirdiler. Soğan alamaz hale geldik."