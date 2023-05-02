Kılıçdaroğlu isim verip ‘son kez uyardı’: Anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'son uyarımdır' ifadelerine yer verdiği bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekip arkadaşları olduğunu söylediği isimlere seselenen Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

“ANLAŞMAYA ÇALIŞTIĞINIZ DARK WEB DÜNYASI, SİZİ YABANCI İSTİHBARATIN ELİNE DÜŞÜRÜR”

"Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!"

“SON 10 GÜNDE GİRİŞİLECEK EN PİS İŞLERİ BİLİYORUM” DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, daha önce iktidarın seçim öncesi kullandığı siyaset diliyle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve “Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum” demişti.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!"