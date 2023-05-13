Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mitingde çelik yelek giydi. Seçime günler kala güvenlik önlemleri üst seviyede

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün düzenlenen Samsun ve Ankara mitinginde çelik yelek giydi, sahnede uzun namlulu otomatik silah taşıyan polisler tarafından korundu.

Kılıçdaroğlu'nun güvenliğini sağlayan ekip, 'ciddi bir istihbarat' nedeniyle çelik yelek önlemini devreye soktu ve koruma sayısı artırıldı.

Daha önce bu yönde talepleri geri çeviren Kılıçdaroğlu'nun bu kez yeleği giydiği belirtildi. Kılıçdaroğlu, Samsun mitinginin ardından Ankara'daki mitingde de çelik yelek giyerek çıktı.

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da çelik yelek giydiği görüldü.

Kılıçdaroğlu’nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, miting sonrası Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Emniyet’in Kılıçdaroğlu’na tek bir eskort araç verdiğini belirterek “Polis eskortlar, trafik nerede sıkışıksa bizi oraya soktular. Yanlış güzergâh nedeniyle bir buçuk saat gecikmeyle ulaşıldı. Polis, partinin değil devletin polisi olmalıdır” tepkisini gösterdi.