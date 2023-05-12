Millet İttifakı’dan büyük Ankara mitingi. Liderler halka seslenecek!

14 Mayıs seçimlerine iki gün kala Millet İttifakı'nın son Ankara Mitingi bugün gerçekleşiyor... Tandoğan Meydanı'nda Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı liderleri az sonra konuşma yapacak…

Millet İttifakı’dan büyük Ankara mitingi. Liderler halka seslenecek!

14 Mayıs seçimlerine saatler kala Millet İttifakı final mitinginin adresi Ankara’da, Tandoğan Meydanı oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İmamoğlu ve Yavaş’ın da katıldığı Ankara’daki büyük mitinge katılımlar öğleden sonra başladı. İki farklı polis arama noktasından geçerek alana yapılan girişlerde pankartlar da polis tarafından tek tek kontrol edildi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı liderlerinin konuşma yapması bekleniyor…

Ayrıntılar geliyor…

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