Kılıçdaroğlu çifti evinin mutfağından seslendi. Çocuklara ücretsiz yemek sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yetersiz beslenme sıkıntısı çeken çocuklar için çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu çifti yayınladıkları videoda şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım evimize hoş geldiniz. Selvi Hanım ve ben evimizin mutfağından önemli bir konuda sizlerle konuşmak istedik.

Ekonomi hepimizi vurdu, çok yoksullaştık. Buna artık yoksullaşma denmez. Bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız. Bunu adı olsa olsa zulüm olur. Tüm ülke işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Ekonomik terördür bu ancak bu yoksulluk terörün en kötüsü çocuk yoksulluğu. Bambaşka bir seviye. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç yarı yok yatağa giriyor. Öğretmenlerle konuşuyorum bazı çocuklarımızın okula götürdüğü beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Vallahi bu var.

Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor, baygınlık geçiriyor. Anne ve babaları veresiye yazdırıp peynir, ekmek alıyor. Bir şey yapmak zorundayız. Bakın bu yoksulluğun zıttı zenginlik değil bu yoksulluğun zıttı adalet. Bu çocuklara verilmeyen o adalet.

Yol arkadaşlarıma söyledim, mecliste bu konuda bir destek isteyelim çocuklarımıza beslenme saatinde örneğin ücretsiz öğle yemeğinin verilmesine yönelik bir önerge verelim dedik ve arkadaşlarım verdiler. Peki, ne oldu? AK Parti ve MHP oylarıyla bu önergemiz reddedildi. Allah aşkına aç çocuk nasıl bir siyaset kavgası olabilir? Aklım almıyor. Reddetmek için ellerini kaldırdılar. Bu milleti ne hale getirdiler. En yoksul ve en savunmasız çocuklarımıza karşı el kaldırdılar.

Selvi Hanım ve ben haftalardır bu konuyu konuşuyoruz. Çok ama çok etkilendik bu konudan.

Selvi Kılıçdaroğlu: Evet gerçekten de bu konuyu hem evde konuşuyoruz hem de sokakta her gittiğimiz yerde karşılaşıyoruz. İnsanlar şikayetçi, çocuklar şikayetçi. Annelerin babaların çocukların beslenme çantasına bir şey koyacak paraları yok. Gerçekten de öyle ama her türlü aç gözlülüğe gani gani para var. Biz de evlat sahibiyiz. Gerçekten de utanıyoruz. Utanmakla kalmıyoruz üzülüyoruz, içimiz acıyor. Türkiye’de yoksulluk çok karmaşık bir konu olabilir ama bir çocuğu beslemek için bu kadar karmaşık bir konu olmamalı.

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara gelir gelmez bu ülkenin güzel evlatlarına, tüm çocuklarımıza okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz. Ancak şu an durum acil, bekleyecek bir günümüz bile yok. Selvi Hanım ve ben düşündük taşındık. Hemen bir çözüme ihtiyacımız var dedik. Beylikdüzü, İzmit, Çankaya, Safranbolu gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler. İhtiyaç sahibi çocuklarımız arkadaşlarından geri kalmayacak biçimde beslenme çantalarına ulaşıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Kurumlara, iş insanlarına, herkese çağrımdır belediyelerimize bu konuda lütfen destek verin. Sevgili halkımız paylaşamadığımız bir şey aslında gerçekten bizim olmayacak. Ne diyor Barış Manço “Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası / Topu topu bir dilim ekmek kavgası / Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna / Kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok.”

Gelin yardım edelim yavrularımıza. İktidara gelmemizde şunun şurasında 6-7 aylık bir zaman kaldı. Ancak çocuklarımızın kaybedeceği bir günü bile yok. O yüzden biz başlıyoruz.