Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalkmanın hangi hastalıklara yakalattığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösteren bir video paylaştı.

"Türkiye'nin sabahları aydınlık olacak. Sabredin, çok az kaldı" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir. Bu saraylıların her şeyden korkmalarına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir Allah aşkına. Hayret ediyorum. Bu cehaleti artık bu ülke kaldıramaz oldu" dedi ve devam etti.

Kılıçdaroğlu karanlıkta kalkmanın hangi hastalıklara yakalattığını da açıkladı

Bu durumla ilgili bir rapor hazırladığını belirten Kılıçdaroğlu "Biyolojik saatimizin en önemli uyarını gün ışığıdır. Bu bir sinyaldir bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormanların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Bu yapılan bozulmuş biyolojik ritim, nöro hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, diyanet, kanser gibi hastalıklar için önemli bir risk teşkil ediyor. Bunlar rapor bilmez okumazlar.

Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi, bunu hemen ama hemen düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.