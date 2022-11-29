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  • Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalkmanın hangi hastalıklara yakalattığını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalkmanın hangi hastalıklara yakalattığını açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaştığı videoda kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirerek, "Saray halkının her şeyden korkmasına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir. Zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi, bunu hemen düzelteceğiz" dedi ve Karanlıkta kalkmanın hangi hastalıklara yakalattığını da açıkladı .

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 08:57
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Kılıçdaroğlu'ndan kış saati videosu. Karanlıkta kalkmanın hangi hastalıklara yakalattığını da açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalkmanın hangi hastalıklara yakalattığını açıkladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösteren bir video paylaştı. 

"Türkiye'nin sabahları aydınlık olacak. Sabredin, çok az kaldı" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir. Bu saraylıların her şeyden korkmalarına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir Allah aşkına. Hayret ediyorum. Bu cehaleti artık bu ülke kaldıramaz oldu" dedi ve devam etti.

Kılıçdaroğlu karanlıkta kalkmanın hangi hastalıklara yakalattığını da açıkladı 

Bu durumla ilgili bir rapor hazırladığını belirten Kılıçdaroğlu "Biyolojik saatimizin en önemli uyarını gün ışığıdır. Bu bir sinyaldir bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormanların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Bu yapılan bozulmuş biyolojik ritim, nöro hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, diyanet, kanser gibi hastalıklar için önemli bir risk teşkil ediyor. Bunlar rapor bilmez okumazlar. 

Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi, bunu hemen ama hemen düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

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AHMET
29.11.2022 09:51
yetiş kemal  
 
vatansever
29.11.2022 09:49
Kesinlikle doğru oturduğumuz ilçede insandan çok sokak köpeği var çocuklar karanlıkta kalkıyor okula gidiyor soruyorum benim çocuğumun başına bi iş gelirse hesabını kim verecek  
 
Aaa
29.11.2022 09:47
Konuştuğunun Bi önemi yok, anlamıda, devamlı tekrar ettiği kelimeler millete faydası yok. Sadece seçim ve koltuk kavgası...  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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