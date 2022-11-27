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Kemal Kılıçdaroğlu 1935 yılı ile bugün kadına verilen değeri karşılaştırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 1935 yılıyla bugün kadına verilen değeri karşılaştırarak açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 19:12
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 1935 yılıyla bugün kadına verilen değeri karşılaştırarak açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu 1935 yılı ile bugün kadına verilen değeri karşılaştırdı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "1935'te kadına bakışa bakın bir de 2000li yıllarda Türkiye'nin kadına bakışına bakın" diyerek o dönemin  kadına bakış açısına dikkat çekti.

"CHP'nin 1935 kurultayından söz edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu, Kurultayın konusu; 'Kadına peçe ve çarşaf yasaklansın mı yasaklanmasın mı?' Şu karara varıldı; 'Kadının kılık kıyafetiyle uğraşılmaz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kadının kılık kıyafetiyle uğraşılmaz. Size 1935, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayından söz edeceğim. Terk parti dönemi. Atatürk hayatta. Kurultayın konusu şu; ‘Kadına peçe ve çarşaf yasaklansın mı, yasaklanmasın mı? Bu konuda kanun teklifi verelim mi, vermeyelim mi?’ 4 gün tartışılır ve dördüncü günün sonunda şu karar varılır: ‘Kadının kılık kıyafetiyle uğraşılmaz. Ama kadın manto giymek istiyorsa Halkevleri manto yapacak. Çarşaf giyen kadın, gelip mantoyu bedava alacak, hiçbir şekilde para ödemeden.’ 1935’te kadına bakışa bakın, 2000’li yıllarda Türkiye’nin kadına bakışına bakın. Dolayısıyla başörtüsü konusunda bizim verdiğimiz kanun teklifi, diğer şeyler… Yaptığımız hataları kabul etme, helalleşme sürecini başlatma, aslında 1935 kurultayının bir devamıdır. Yani halkın partisi olmak istiyoruz. Halkın her katmanıyla sıcak, samimi ilişkiler kurmak istiyoruz. Tek isteğim; sakın ‘Sandığa gitmiyorum’ demeyin. Mutlaka gidin, mutlaka. Vicdanınızın sesini dinleyeceksiniz, oyunuzu ona göre kullanacaksınız. 6 milyon genç, ilk defa sandığa gidecek. Demokrasiden yana oy kullandığınızda zaten Türkiye’nin kaderini değiştirmiş olacaksınız."

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