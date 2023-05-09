Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi mezunlarının “Siz isteyin, biz döneriz” hareketine yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışında yaşayan Boğaziçi mezunlarının "Siz İsteyin, Biz Döneriz" hareketini sosyal medyasından yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi mezunlarının “Siz isteyin, biz döneriz” hareketine yanıt

Yurt dışında yaşayan Boğaziçi Üniversitesi mezunları, "Siz İsteyin, Biz Döneriz" başlığı ile Türkiye'ye dönüş hareketi başlattı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yurtdışında yaşayan gençlerin başlattığı harekete yanıt verdi.

"GELİN EVLATLARIM"

Sosyal medya hesabından, gençlerin videosunu alıntılayarak paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye dönüş hareketinde yer alan gençlere "Gelin evlatlarım, dönün gençler" diyerek çağrıda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir."

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