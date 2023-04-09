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Muhabirin 'Kime oy vereceksiniz?' sorusuna böyle cevap verdiler 

Sokak röportajında kime oy vereceğini tipiyle açıklayan vatandaş sosyal medyada gündem oldu. 

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:10
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Kime oy vereceksiniz? sorusuna vatandaştan ilginç yanıt 

Muhabirin 'Kime oy vereceksiniz?' sorusuna böyle cevap verdiler 
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Editör: Gülsüm Acıyan

Seçimlere az bir süre kalırken, seçim özel yapılan sokak röportajları halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

'İyi Muhabir' isimli Youtube kanalında yapılan bir sokak röportajı gündeme oturdu. 

Muhabir, vatandaşa "Kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?" diye soru sordu. Fakat vatandaş kendisine soru soran muhabire soruyla karşılık verdi. 

Vatandaş, "Bizim tipimize bakarsanız ne diye düşünürsünüz? Ben size sorayım." dedi.

Muhabir ise "Kılıçdaroğlu" yanıtını verdi. 

Vatandaşlar gülerek "Tabii ki Kılıçdaroğlu" diye konuştu. 

 

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