Muhabirin 'Kime oy vereceksiniz?' sorusuna böyle cevap verdiler 

Editör: Gülsüm Acıyan

Seçimlere az bir süre kalırken, seçim özel yapılan sokak röportajları halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

'İyi Muhabir' isimli Youtube kanalında yapılan bir sokak röportajı gündeme oturdu.

Muhabir, vatandaşa "Kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?" diye soru sordu. Fakat vatandaş kendisine soru soran muhabire soruyla karşılık verdi.

Vatandaş, "Bizim tipimize bakarsanız ne diye düşünürsünüz? Ben size sorayım." dedi.

Muhabir ise "Kılıçdaroğlu" yanıtını verdi.

Vatandaşlar gülerek "Tabii ki Kılıçdaroğlu" diye konuştu.