HDP’den İmralı’ya seçim öncesi gizli ziyaret. Canpolat büyük iddiayı patlattı “AKP tüm tuşlara basmaya başladı”

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine günler kaldı. HÜDA PAR’ın Erdoğan’a destek kararı kamuoyunda büyük yankı uyandırırdı.
HÜDA PAR'ın, 90'larda Doğu ve Güneydoğu'da satırlı ve silahlı eylemler, Mezar evleri, domuz bağıyla yapılan işkenceli cinayetler, Yazar Konca Kuriş ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan cinayetlerinin sorumlusu Hizbullah örgütü ile bağlantısı olduğu iddialarının yer aldığı 47 haber ve paylaşım hakkında erişim engeli kararı verildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan HDP ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiş; HDP'den konuyla ilgili gelen "deprem bölgesindeyiz" açıklaması da dikkat çekti.
RECEP CANPOLAT BÜYÜK İDDİAYI PATLATTI
Recep Canpolat'ın seçimlere günler kala "AKP ve Erdoğan, tüm tuşlara basmaya başladı..." paylaşımı dikkat çekti.
Recep Canpolat kişisel sosyal medya hesabında "son dakika" dedi ve Barzani ve KDP taraftarlarının, kontenjanı kaparak, Erdoğan’ı destekleme kararı aldığını iddia ederek HDP heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı’da teröristbaşı ile görüşmeye gideceğini bildirdi.
İşte Recep Canpolat'ın paylaşımı;
HDP'DEN İMRALI'YA GİZLİ ZİYARET
"SON DAKİKA‼️ÖZEL BİLGİ ‼️ HDP Heyeti ve bir kaç avukat önümüzdeki günlerde İmralı’da teröristbaşı ile görüşmeye gidiyor.
Yapılması beklenen gizli görüşme kamuoyundan saklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi olmadan bu görüşme yapılabilir mi? Ayrıca, dün yapılması gereken Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti, yoğun program gerekçesiyle ertelendi.
"ERDOĞAN TÜM TUŞLARA BASMAYA BAŞLADI"
Barzani ve kdp taraftarları, kontenjanı kaparak, Erdoğan’ı destekleme kararı aldı. Cumhurbaşkanı’nın sessizliğini yorumlayanlar, ters köşe olacak gibi görünüyor… AKP ve Erdoğan, tüm tuşlara basmaya başladı. Hüdapar, Kdp, Hdp ve diğerleri…"
2023 CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?
Millet İttifakı adayı: Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhur İttifakı adayı: Recep Tayyip Erdoğan
Ata İttifakı: Sinan Oğan
Türkiye İttifakı: Ahmet Özal
Yeniden Refah Partisi: Fatih Erbakan
Vatan Partisi: Doğu Perinçek
Seçimlere katılabilecek partiler şunlar:
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
AK Parti
Anavatan Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Halkların Demokratik Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye Değişim Partisi
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Zafer Parti