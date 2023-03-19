HDP’den İmralı’ya seçim öncesi gizli ziyaret. Canpolat büyük iddiayı patlattı “AKP tüm tuşlara basmaya başladı”

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine günler kaldı. HÜDA PAR’ın Erdoğan’a destek kararı kamuoyunda büyük yankı uyandırırdı.

HÜDA PAR'ın, 90'larda Doğu ve Güneydoğu'da satırlı ve silahlı eylemler, Mezar evleri, domuz bağıyla yapılan işkenceli cinayetler, Yazar Konca Kuriş ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan cinayetlerinin sorumlusu Hizbullah örgütü ile bağlantısı olduğu iddialarının yer aldığı 47 haber ve paylaşım hakkında erişim engeli kararı verildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan HDP ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiş; HDP'den konuyla ilgili gelen "deprem bölgesindeyiz" açıklaması da dikkat çekti.

RECEP CANPOLAT BÜYÜK İDDİAYI PATLATTI

Recep Canpolat'ın seçimlere günler kala "AKP ve Erdoğan, tüm tuşlara basmaya başladı..." paylaşımı dikkat çekti.

Recep Canpolat kişisel sosyal medya hesabında "son dakika" dedi ve Barzani ve KDP taraftarlarının, kontenjanı kaparak, Erdoğan’ı destekleme kararı aldığını iddia ederek HDP heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı’da teröristbaşı ile görüşmeye gideceğini bildirdi.

İşte Recep Canpolat'ın paylaşımı;

HDP'DEN İMRALI'YA GİZLİ ZİYARET

"SON DAKİKA‼️ÖZEL BİLGİ ‼️ HDP Heyeti ve bir kaç avukat önümüzdeki günlerde İmralı’da teröristbaşı ile görüşmeye gidiyor.

Yapılması beklenen gizli görüşme kamuoyundan saklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi olmadan bu görüşme yapılabilir mi? Ayrıca, dün yapılması gereken Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti, yoğun program gerekçesiyle ertelendi.

"ERDOĞAN TÜM TUŞLARA BASMAYA BAŞLADI"

Barzani ve kdp taraftarları, kontenjanı kaparak, Erdoğan’ı destekleme kararı aldı. Cumhurbaşkanı’nın sessizliğini yorumlayanlar, ters köşe olacak gibi görünüyor… AKP ve Erdoğan, tüm tuşlara basmaya başladı. Hüdapar, Kdp, Hdp ve diğerleri…"

2023 CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

Millet İttifakı adayı: Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhur İttifakı adayı: Recep Tayyip Erdoğan

Ata İttifakı: Sinan Oğan

Türkiye İttifakı: Ahmet Özal

Yeniden Refah Partisi: Fatih Erbakan

Vatan Partisi: Doğu Perinçek

Seçimlere katılabilecek partiler şunlar:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

AK Parti

Anavatan Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Demokratik Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye Değişim Partisi

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Zafer Parti