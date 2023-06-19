Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özel arasında 'genel başkanlık' trafiği

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın aktardığı kulis bilgisine göre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in olası adaylığına ilişkin, "Her CHP'li gibi genel başkanlığa aday olma niyeti varsa saygı duyarım ancak bunu gerçekleştirmek için Grup Başkanlığı'ndan istifa etmelidir. İkisi bir arada olmaz" dedi. Özgür Özel ise, "Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı" dedi.

Seçimlerden istediği sonucu alamayan CHP'de değişim tartışmaları devam ediyor. Partide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ismi CHP Genel Başkanlığı ile anılıyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İMAMOĞLU’NA İSTANBUL KOŞULU

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında kulis bilgileri paylaştı.

Küçükkaya, İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin kulis bilgisi aktararak, "Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu 3 kere görüştü ya, sonuncusunda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Aday mı olmak istiyorsunuz, İstanbul'u anahtar teslim AKP'ye bırakmanıza izin vermem. Bu doğru olmaz. Aday olmak isterseniz tüm CHP'liler gibi hakkınız var, olabilirsiniz ama önce size düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak ve oradaki Meclis çoğunluğunu elde etmek. Sonra istifa edebilirsiniz. İstifa edince Meclis çoğunluğu CHP'de olduğu için bir CHP'li Belediye Başkanı olabilir, sonra siz de Genel Başkanlığa aday olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

“GRUP BAŞKANLIĞI’NDAN İSTİFA ETMELİDİR”

Kılıçdaroğlu'nun sadece İmamoğlu ile değil Özgür Özel ile de görüştüğünü hatırlatan Küçükkaya, "Bunu ilk defa duyacaksınız. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel için 'Her CHP'li gibi genel başkanlığa aday olma niyeti varsa saygı duyarım ancak bunu gerçekleştirmek için Grup Başkanlığı'ndan istifa etmelidir. İkisi bir arada olmaz. Bunu etik ve şık bulmam' diyor" bilgisini paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Özgür Özel'den bu sözlere yanıt geldi. Küçükkaya, Özgür Özel'in kendisini aradığını ve Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine şu yanıtı verdiğini söyledi:

"Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı. Ben henüz adayım demedim, değişim talebi ve bunun nasıl olabileceğine dair görüşlerimi paylaştım. Bir CHP'li olarak hangi sorumluluk düşerse bunu üstlenmeye hazır olduğumu ifade ettim. Henüz daha adaylık açıklaması yapmadım. Çünkü henüz kurultayın ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak ben parti terbiyesi almış birisi olarak adaylık konusunda kurultay netleştiğinde kesin kararımı verdiğim zaman kamuoyuyla paylaşmadan önce sayın genel başkanıma bunu anlatacağım. İlk önce benden duymasını isterim. Süreç netleştiğinde adaylığımla ilgili kararımı kamuoyu ve öncesinde Kılıçdaroğlu ile paylaşınca bana söyleyebilir."