Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı. Genel Başkan olmak istiyor musun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun “Genel Başkan olmak istiyor musun” sorusuna İmamoğlu “Göreve hazırım” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı. Genel Başkan olmak istiyor musun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, önceki gün Ankara’da bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde kritik bir görüşme yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın’ın haberine göre görüşmenin “oldukça olumlu geçtiği” ifade edilirken İmamoğlu’nun seçimin ertesi günü kamuoyuna verdiği “değişim” talebini yinelediği ancak bu değişimin talebinin herhangi bir kişinin gidip yerine başka bir kişinin gelmesi ile ilgili bir talep değil, topyekûn muhalefetin yeniden inşa edilmesiyle ilgili bir talep olduğu belirtildi.

‘GÖREVE HAZIRIM’

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na “Genel Başkan olmak istiyor musun?” diye sorduğu İmamoğlu’nun da “Ben her türlü göreve hazırım. Mesele genel başkanlık da değil. Mesele aslında bu değişimin yapılması” dediği iddia edildi. Toplantı sonrasında İmamoğlu’nun “Her şey güzel olacak” ifadesinin arkasında ise bütün bunların konuşulduğu, gelinen noktanın ise oldukça pozitif olduğu belirtiliyor.

Görüşmeye ilişkin kaynaklar, “Muhalefet yeniden inşa edilemezse, yerel seçimlerin ciddi bir şekilde zora gireceği aşikâr. Sadece genel başkan değişikliği değil, genel başkan da dahil partinin değişiminden, umudun yeniden örgütlenmesinden bahsediliyor. Aksi takdirde adayların performansından bağımsız olarak yerel seçimlerin kaybedileceği riski çok yüksek. Bu riski göze almamak adına aslında bu değişimin bir an önce yapılması gerekiyor” yorumunda bulundu.

Önemli konularda da bir mutabakat sağlandığı, buna göre kısa süre içerisinde bir yol haritası oluşturulacağı ve bu doğrultuda hareket edileceği belirtiliyor.

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